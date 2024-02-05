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Боррель рассказал о роли БАПОР в Газе - РИА Новости, 05.02.2024
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01:32 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/bapor-1925383465.html
Боррель рассказал о роли БАПОР в Газе
Боррель рассказал о роли БАПОР в Газе - РИА Новости, 05.02.2024
Боррель рассказал о роли БАПОР в Газе
Другие агентства ООН не смогут полноценно функционировать в секторе Газа без поддержки со стороны Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:32
2024-02-05T01:32
в мире
израиль
ближний восток
жозеп боррель
оон
бапор
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Другие агентства ООН не смогут полноценно функционировать в секторе Газа без поддержки со стороны Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. "Ни одно другое агентство ООН, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП) или Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), не смогут справляться с операциями без инфраструктуры, логистики и сотрудников БАПОР", - написал Боррель в своем блоге. Он подчеркнул, что лишение БАПОР финансирования грозит опасностью не только для сектора Газа, но и для всего Ближнего Востока, поскольку агентство помогает около 5,6 миллиона палестинских беженцев на Западном Берегу, в Иордании, Ливане и Сирии. Боррель добавил, что приостановка выделения почти половины финансирования БАПОР грозит остановкой или сокращением операций агентства уже в конце февраля, что значительно усугубит гуманитарный кризис в секторе Газа. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240204/gaza-1925367458.html
https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240204/khamas-1925327833.html
израиль
ближний восток
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в мире, израиль, ближний восток, жозеп боррель, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Ближний Восток, Жозеп Боррель, ООН, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, Палестина, Сектор Газа
Боррель рассказал о роли БАПОР в Газе

Боррель: другие агентства ООН не смогут работать в Газе без поддержки БАПОР

© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Другие агентства ООН не смогут полноценно функционировать в секторе Газа без поддержки со стороны Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
«
"Ни одно другое агентство ООН, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП) или Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), не смогут справляться с операциями без инфраструктуры, логистики и сотрудников БАПОР", - написал Боррель в своем блоге.
Он подчеркнул, что лишение БАПОР финансирования грозит опасностью не только для сектора Газа, но и для всего Ближнего Востока, поскольку агентство помогает около 5,6 миллиона палестинских беженцев на Западном Берегу, в Иордании, Ливане и Сирии.
Боррель добавил, что приостановка выделения почти половины финансирования БАПОР грозит остановкой или сокращением операций агентства уже в конце февраля, что значительно усугубит гуманитарный кризис в секторе Газа.
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Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля.
Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильБлижний ВостокЖозеп БоррельООНБАПОРХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнтониу ГутеррешПалестинаСектор Газа
 
 
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