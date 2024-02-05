https://ria.ru/20240205/bank-1925397025.html
Источник рассказал об обсуждении создания российско-турецкого банка
Источник рассказал об обсуждении создания российско-турецкого банка - РИА Новости, 05.02.2024
Источник рассказал об обсуждении создания российско-турецкого банка
Создание турецко-российского банка является предметом обсуждений между ведомствами в ходе поисков путей урегулирования проблем с платежными переводами,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:03
2024-02-05T07:03
2024-02-05T07:03
россия
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дмитрий песков
владимир путин
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Создание турецко-российского банка является предметом обсуждений между ведомствами в ходе поисков путей урегулирования проблем с платежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, сообщил РИА Новости источник в банковском секторе Турции. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов. Но пока какой-либо конкретики вокруг этого вопроса нет", - сказал собеседник агентства. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января. Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925371448.html
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россия, турция, москва, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Источник рассказал об обсуждении создания российско-турецкого банка
Создание российско-турецкого банка обсуждают как вариант решения по переводам
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Создание турецко-российского банка является предметом обсуждений между ведомствами в ходе поисков путей урегулирования проблем с платежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, сообщил РИА Новости источник в банковском секторе Турции.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции
закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США
в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва
ведет диалог с Анкарой.
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"Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов. Но пока какой-либо конкретики вокруг этого вопроса нет", - сказал собеседник агентства.
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.
Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
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