https://ria.ru/20240205/banany-1925539237.html

В Эквадоре оценили объем затронутого российскими мерами экспорта бананов

В Эквадоре оценили объем затронутого российскими мерами экспорта бананов - РИА Новости, 05.02.2024

В Эквадоре оценили объем затронутого российскими мерами экспорта бананов

Принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ, сообщил РИА Новости глава ассоциации торговли и экспорта бананов... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:22

2024-02-05T18:22

2024-02-05T18:22

экономика

эквадор

нидерланды

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Принятые российской стороной меры затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ, сообщил РИА Новости глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "Эти компании представляют почти 30% экспорта бананов в Россию", - сказал он. "Важно отметить, что экспорт бананов в Россию не закрыт, на сегодня только эти пять компаний, мы продолжаем экспортировать в целом в нормальном режиме", - добавил Саласар. Ранее в феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Также через пару дней Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней цветочного трипса. Поставки были совершены через эти страны Европейского союза.

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html

эквадор

нидерланды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, эквадор, нидерланды, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия