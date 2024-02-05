https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html

Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"

Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым" - РИА Новости, 05.02.2024

Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"

В эфир выходит 11-й сезон "Склифосовского" — немногие сериалы могут похвастаться таким долголетием. К роли хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Об образе на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:03

культура

интервью - культура

максим аверин

ленком

театр сатиры (москва)

театральный институт имени бориса щукина

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В эфир выходит 11-й сезон "Склифосовского" — немногие сериалы могут похвастаться таким долголетием. К роли хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Об образе на экране и в жизни артист рассказал в интервью РИА Новости."Чего бояться? Что эта работа интересна?"— Максим, кого, как не вас, спросить: почему так популярны сериалы о врачах и полицейских?— Эти профессии ближе к народу. Все идет от "Дяди Степы" и "Доктора Айболита". К тому же врачи ассоциируются с надеждой.— На телеканале "Россия" — 11-й сезон "Склифосовского". Нет ли страха стать заложником образа в белом халате?— Об этом спрашивали и 15 лет назад, когда выходил другой фильм ("Глухарь". — прим. ред.). Чего бояться? Того, что эта работа интересна? За нее не стыдно.— Вы появились в сериале "Интерны" накануне первого "Склифосовского". Ваш герой-актер тогда готовился к кинороли врача в настоящей больнице. Так совпало?— Тогда и речи не было о "Склифосовском". Мне очень нравился актерский ансамбль "Интернов", хотелось оказаться в их компании. Авторы придумали камео. А уже потом мне предложили сниматься в "Склифе". Прошло совсем немного времени после "Глухаря", и я даже сомневался, соглашаться ли вновь на такой длинный забег. Но компания — режиссер, сценаристы, мощный состав актеров — мне так нравится, что уже 12 лет с удовольствием с ними работаю."Думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать хорошо"— Слышала, что на съемках нового сезона вам пришлось рискнуть здоровьем: провести шесть часов на морозе в расщелине скалы.— В нашей стране так много людей, у которых риски пострашнее, поэтому не могу сказать: "Ой, я так рисковал!" В любом сезоне есть экшен, связанный со сложным производственным процессом.Когда я понимаю, что это будет круто в кадре, думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать все хорошо, не подвести команду.— Вы в кино, на телевидении, на сценах Театра сатиры и "Ленкома". Остался ли какой-то профессиональный гештальт?— В голове, естественно, мелькает мысль: попробовать бы еще вот это! В прошлом году сыграл Чарноту в пьесе Булгакова "Бег" в "Ленкоме". Никогда и не думал об этой роли, а сейчас каждый спектакль для меня — праздник. Второй спектакль, в который меня ввели, — "Поминальная молитва". Еще юношей смотрел, как в нем играет Александр Абдулов, и думал: тоже так хочу! И почти через 30 лет я выхожу на эту сцену.Я не думаю, закрыл ли этим какой-то гештальт, а просто принимаю новые испытания и пытаюсь достойно с ними справиться. (Улыбается.)"Полезно думать, в какую дверь входишь"— Вы не замечены в скандалах. Чем не могут похвастаться некоторые ваши коллеги: вход "не в ту дверь" на недавнюю вечеринку обернулся отменой выступлений. Что вы думаете об этом? Стоит ли их простить и вернуть на экран?— Проблема возникла давно. Я не говорю, что нужна недосягаемость, но должна быть какая-то тайна. Когда про артиста все знают, все доступно, это отвлекает от творчества, от песен, киноработ. Да и творчество уже перестает быть искренним, если все на продажу.Время сложное, трудное, и в нем надо пытаться сориентироваться. В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Мы перестали замечать, что нормой становится оскорбить старика на улице или учителя, ударить другого. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма.Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем.— У вас есть телеграм-канал. Ведете его сами или "специально обученные люди"?— Если я что-то делаю, то стараюсь по максимуму делать сам, в том числе и вести мой собственный телеграм-канал. Там мои стихи. Но, конечно, в большой работе у меня есть целая команда: и директор, который организовывает мои гастроли, выстаивает невероятно сложный график, и люди, которые помогают технически вести мой официальный сайт, выставлять и свет, и звук на моих моноспектаклях. Это большая и дружная команда высоких профессионалов, которых я очень ценю.Я не делю жизнь: на сцене я один, а в жизни — другой. Когда ко мне приходят ребятки 14-15 лет, я не могу разрушить их отношение к моему герою, не могу нахамить им. Мне приходит много писем. Конечно, я не в состоянии ответить на все, но стараюсь каждому сказать ободряющее слово. От публики я не бегаю.— Вы возглавляете Сочинское концертно-филармоническое объединение. Как так получилось, что связывает вас с этим городом?— Зимнему театру Сочи исполнилось 85 лет, и руководству города пришла мысль, что нужен художественный руководитель. Да, это моя еще одна новая работа и возможность получения нового опыта. В Сочи прекрасные профессиональные люди и прекрасная публика. Я буквально только что вернулся оттуда, сделал две программы со всем концертно-филармоническим объединением. Там потрясающие музыканты! Был аншлаг.Приходит время делиться своим опытом. Появилась детская студия, и мне интересно с ними. Они выходят на большую сцену и не боятся ее!— В этом году вы будете также набирать курс в Институте имени Щукина, где учились сами. Как вам кажется, можно ли в 17-18-летнем студенте распознать будущую звезду?— Никто таких гарантий не даст, все в руках Бога и случая, и каждый добивается всего своим собственным трудом. Например, когда я выпускался, мне пророчили успех, но мой дебют в кино был почти провальным. И я боялся, что меня больше никто не будет снимать! И в театре было все не сразу. Надо уметь ждать и ловить свой случай.

https://ria.ru/20231230/zhiznevskiy-1917933401.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, максим аверин, ленком, театр сатиры (москва), театральный институт имени бориса щукина, кино и сериалы, что посмотреть , театр