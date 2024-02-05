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Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым" - РИА Новости, 05.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.02.2024 (обновлено: 08:03 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html
Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"
Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым" - РИА Новости, 05.02.2024
Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"
В эфир выходит 11-й сезон "Склифосовского" — немногие сериалы могут похвастаться таким долголетием. К роли хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Об образе на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:00
2024-02-05T08:03
культура
интервью - культура
максим аверин
ленком
театр сатиры (москва)
театральный институт имени бориса щукина
кино и сериалы
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923040434_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_0a9b88021570d03477211baa4672e7a1.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В эфир выходит 11-й сезон "Склифосовского" — немногие сериалы могут похвастаться таким долголетием. К роли хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Об образе на экране и в жизни артист рассказал в интервью РИА Новости."Чего бояться? Что эта работа интересна?"— Максим, кого, как не вас, спросить: почему так популярны сериалы о врачах и полицейских?— Эти профессии ближе к народу. Все идет от "Дяди Степы" и "Доктора Айболита". К тому же врачи ассоциируются с надеждой.— На телеканале "Россия" — 11-й сезон "Склифосовского". Нет ли страха стать заложником образа в белом халате?— Об этом спрашивали и 15 лет назад, когда выходил другой фильм ("Глухарь". — прим. ред.). Чего бояться? Того, что эта работа интересна? За нее не стыдно.— Вы появились в сериале "Интерны" накануне первого "Склифосовского". Ваш герой-актер тогда готовился к кинороли врача в настоящей больнице. Так совпало?— Тогда и речи не было о "Склифосовском". Мне очень нравился актерский ансамбль "Интернов", хотелось оказаться в их компании. Авторы придумали камео. А уже потом мне предложили сниматься в "Склифе". Прошло совсем немного времени после "Глухаря", и я даже сомневался, соглашаться ли вновь на такой длинный забег. Но компания — режиссер, сценаристы, мощный состав актеров — мне так нравится, что уже 12 лет с удовольствием с ними работаю."Думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать хорошо"— Слышала, что на съемках нового сезона вам пришлось рискнуть здоровьем: провести шесть часов на морозе в расщелине скалы.— В нашей стране так много людей, у которых риски пострашнее, поэтому не могу сказать: "Ой, я так рисковал!" В любом сезоне есть экшен, связанный со сложным производственным процессом.Когда я понимаю, что это будет круто в кадре, думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать все хорошо, не подвести команду.— Вы в кино, на телевидении, на сценах Театра сатиры и "Ленкома". Остался ли какой-то профессиональный гештальт?— В голове, естественно, мелькает мысль: попробовать бы еще вот это! В прошлом году сыграл Чарноту в пьесе Булгакова "Бег" в "Ленкоме". Никогда и не думал об этой роли, а сейчас каждый спектакль для меня — праздник. Второй спектакль, в который меня ввели, — "Поминальная молитва". Еще юношей смотрел, как в нем играет Александр Абдулов, и думал: тоже так хочу! И почти через 30 лет я выхожу на эту сцену.Я не думаю, закрыл ли этим какой-то гештальт, а просто принимаю новые испытания и пытаюсь достойно с ними справиться. (Улыбается.)"Полезно думать, в какую дверь входишь"— Вы не замечены в скандалах. Чем не могут похвастаться некоторые ваши коллеги: вход "не в ту дверь" на недавнюю вечеринку обернулся отменой выступлений. Что вы думаете об этом? Стоит ли их простить и вернуть на экран?— Проблема возникла давно. Я не говорю, что нужна недосягаемость, но должна быть какая-то тайна. Когда про артиста все знают, все доступно, это отвлекает от творчества, от песен, киноработ. Да и творчество уже перестает быть искренним, если все на продажу.Время сложное, трудное, и в нем надо пытаться сориентироваться. В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Мы перестали замечать, что нормой становится оскорбить старика на улице или учителя, ударить другого. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма.Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем.— У вас есть телеграм-канал. Ведете его сами или "специально обученные люди"?— Если я что-то делаю, то стараюсь по максимуму делать сам, в том числе и вести мой собственный телеграм-канал. Там мои стихи. Но, конечно, в большой работе у меня есть целая команда: и директор, который организовывает мои гастроли, выстаивает невероятно сложный график, и люди, которые помогают технически вести мой официальный сайт, выставлять и свет, и звук на моих моноспектаклях. Это большая и дружная команда высоких профессионалов, которых я очень ценю.Я не делю жизнь: на сцене я один, а в жизни — другой. Когда ко мне приходят ребятки 14-15 лет, я не могу разрушить их отношение к моему герою, не могу нахамить им. Мне приходит много писем. Конечно, я не в состоянии ответить на все, но стараюсь каждому сказать ободряющее слово. От публики я не бегаю.— Вы возглавляете Сочинское концертно-филармоническое объединение. Как так получилось, что связывает вас с этим городом?— Зимнему театру Сочи исполнилось 85 лет, и руководству города пришла мысль, что нужен художественный руководитель. Да, это моя еще одна новая работа и возможность получения нового опыта. В Сочи прекрасные профессиональные люди и прекрасная публика. Я буквально только что вернулся оттуда, сделал две программы со всем концертно-филармоническим объединением. Там потрясающие музыканты! Был аншлаг.Приходит время делиться своим опытом. Появилась детская студия, и мне интересно с ними. Они выходят на большую сцену и не боятся ее!— В этом году вы будете также набирать курс в Институте имени Щукина, где учились сами. Как вам кажется, можно ли в 17-18-летнем студенте распознать будущую звезду?— Никто таких гарантий не даст, все в руках Бога и случая, и каждый добивается всего своим собственным трудом. Например, когда я выпускался, мне пророчили успех, но мой дебют в кино был почти провальным. И я боялся, что меня больше никто не будет снимать! И в театре было все не сразу. Надо уметь ждать и ловить свой случай.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
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интервью - культура, максим аверин, ленком, театр сатиры (москва), театральный институт имени бориса щукина, кино и сериалы, что посмотреть , театр
Культура, Интервью - Культура, Максим Аверин, Ленком, Театр сатиры (Москва), Театральный институт имени Бориса Щукина, Кино и сериалы, что посмотреть , Театр

Максим Аверин: "Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым"

© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский
© Телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В эфир выходит 11-й сезон "Склифосовского" — немногие сериалы могут похвастаться таким долголетием. К роли хирурга Брагина вернется Максим Аверин. Об образе на экране и в жизни артист рассказал в интервью РИА Новости.
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский
© Телеканал "Россия"
Кадр из сериала "Склифосовский"

"Чего бояться? Что эта работа интересна?"

— Максим, кого, как не вас, спросить: почему так популярны сериалы о врачах и полицейских?
— Эти профессии ближе к народу. Все идет от "Дяди Степы" и "Доктора Айболита". К тому же врачи ассоциируются с надеждой.
— На телеканале "Россия" — 11-й сезон "Склифосовского". Нет ли страха стать заложником образа в белом халате?
— Об этом спрашивали и 15 лет назад, когда выходил другой фильм ("Глухарь". — прим. ред.). Чего бояться? Того, что эта работа интересна? За нее не стыдно.
© Телеканал "Россия"

Максим Аверин вновь в роли хирурга Олега Брагина

Кадр из сериала Склифосовский

Максим Аверин вновь в роли хирурга Олега Брагина

© Телеканал "Россия"
1 из 2
© Телеканал "Россия"

Супружеская чета сериала "Склифосовский" — Олег и Марина Брагины

Кадр из сериала Склифосовский

Супружеская чета сериала "Склифосовский" — Олег и Марина Брагины

© Телеканал "Россия"
2 из 2

Максим Аверин вновь в роли хирурга Олега Брагина

© Телеканал "Россия"
1 из 2

Супружеская чета сериала "Склифосовский" — Олег и Марина Брагины

© Телеканал "Россия"
2 из 2
— Вы появились в сериале "Интерны" накануне первого "Склифосовского". Ваш герой-актер тогда готовился к кинороли врача в настоящей больнице. Так совпало?
— Тогда и речи не было о "Склифосовском". Мне очень нравился актерский ансамбль "Интернов", хотелось оказаться в их компании. Авторы придумали камео. А уже потом мне предложили сниматься в "Склифе". Прошло совсем немного времени после "Глухаря", и я даже сомневался, соглашаться ли вновь на такой длинный забег. Но компания — режиссер, сценаристы, мощный состав актеров — мне так нравится, что уже 12 лет с удовольствием с ними работаю.
© Телеканал "Россия"

Максим Аверин с партнершей по сериалу "Склифосовский" Марией Куликовой

Кадр из сериала Склифосовский

Максим Аверин с партнершей по сериалу "Склифосовский" Марией Куликовой

© Телеканал "Россия"
1 из 2
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский
Кадр из сериала "Склифосовский"
© Телеканал "Россия"
2 из 2

Максим Аверин с партнершей по сериалу "Склифосовский" Марией Куликовой

© Телеканал "Россия"
1 из 2
Кадр из сериала "Склифосовский"
© Телеканал "Россия"
2 из 2

"Думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать хорошо"

— Слышала, что на съемках нового сезона вам пришлось рискнуть здоровьем: провести шесть часов на морозе в расщелине скалы.
— В нашей стране так много людей, у которых риски пострашнее, поэтому не могу сказать: "Ой, я так рисковал!" В любом сезоне есть экшен, связанный со сложным производственным процессом.
Когда я понимаю, что это будет круто в кадре, думаю не о рисках, а о том, чтобы сделать все хорошо, не подвести команду.
© Телеканал "Россия"Сцена из сериала "Склифосовский", ради съемок которой Максиму Аверину пришлось провести шесть часов на морозе
Кадр из сериала Склифосовский
© Телеканал "Россия"
Сцена из сериала "Склифосовский", ради съемок которой Максиму Аверину пришлось провести шесть часов на морозе
— Вы в кино, на телевидении, на сценах Театра сатиры и "Ленкома". Остался ли какой-то профессиональный гештальт?
— В голове, естественно, мелькает мысль: попробовать бы еще вот это! В прошлом году сыграл Чарноту в пьесе Булгакова "Бег" в "Ленкоме". Никогда и не думал об этой роли, а сейчас каждый спектакль для меня — праздник. Второй спектакль, в который меня ввели, — "Поминальная молитва". Еще юношей смотрел, как в нем играет Александр Абдулов, и думал: тоже так хочу! И почти через 30 лет я выхожу на эту сцену.
Я не думаю, закрыл ли этим какой-то гештальт, а просто принимаю новые испытания и пытаюсь достойно с ними справиться. (Улыбается.)
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Максим Аверин в роли генерал-майора Белой армии Григория Чарноты, Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова, Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста из Петербурга Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной (слева направо) в сцене из спектакля "Бег"

Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве

Максим Аверин в роли генерал-майора Белой армии Григория Чарноты, Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова, Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста из Петербурга Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной (слева направо) в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Максим Аверин, Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина (справа) в сцене из спектакля "Бег"

Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве

Максим Аверин, Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина (справа) в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 2

Максим Аверин в роли генерал-майора Белой армии Григория Чарноты, Дмитрий Гизбрехт в роли Романа Хлудова, Алексей Поляков в роли сына профессора-идеалиста из Петербурга Сергея Голубкова, Ясмин Мамаева в роли Серафимы Корзухиной (слева направо) в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Максим Аверин, Андрей Леонов в роли мужа Серафимы Парамона Корзухина (справа) в сцене из спектакля "Бег"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 2

"Полезно думать, в какую дверь входишь"

— Вы не замечены в скандалах. Чем не могут похвастаться некоторые ваши коллеги: вход "не в ту дверь" на недавнюю вечеринку обернулся отменой выступлений. Что вы думаете об этом? Стоит ли их простить и вернуть на экран?
— Проблема возникла давно. Я не говорю, что нужна недосягаемость, но должна быть какая-то тайна. Когда про артиста все знают, все доступно, это отвлекает от творчества, от песен, киноработ. Да и творчество уже перестает быть искренним, если все на продажу.
Время сложное, трудное, и в нем надо пытаться сориентироваться. В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Мы перестали замечать, что нормой становится оскорбить старика на улице или учителя, ударить другого. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма.
Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел"
Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел"
— У вас есть телеграм-канал. Ведете его сами или "специально обученные люди"?
— Если я что-то делаю, то стараюсь по максимуму делать сам, в том числе и вести мой собственный телеграм-канал. Там мои стихи. Но, конечно, в большой работе у меня есть целая команда: и директор, который организовывает мои гастроли, выстаивает невероятно сложный график, и люди, которые помогают технически вести мой официальный сайт, выставлять и свет, и звук на моих моноспектаклях. Это большая и дружная команда высоких профессионалов, которых я очень ценю.
Я не делю жизнь: на сцене я один, а в жизни — другой. Когда ко мне приходят ребятки 14-15 лет, я не могу разрушить их отношение к моему герою, не могу нахамить им. Мне приходит много писем. Конечно, я не в состоянии ответить на все, но стараюсь каждому сказать ободряющее слово. От публики я не бегаю.
© DixiMedia (2008)Кадр из сериала "Глухарь"
Кадр из сериала Глухарь
© DixiMedia (2008)
Кадр из сериала "Глухарь"
— Вы возглавляете Сочинское концертно-филармоническое объединение. Как так получилось, что связывает вас с этим городом?
— Зимнему театру Сочи исполнилось 85 лет, и руководству города пришла мысль, что нужен художественный руководитель. Да, это моя еще одна новая работа и возможность получения нового опыта. В Сочи прекрасные профессиональные люди и прекрасная публика. Я буквально только что вернулся оттуда, сделал две программы со всем концертно-филармоническим объединением. Там потрясающие музыканты! Был аншлаг.
Приходит время делиться своим опытом. Появилась детская студия, и мне интересно с ними. Они выходят на большую сцену и не боятся ее!
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Максим Аверин и Светлана Ходченкова на красной дорожке церемонии открытия XXVI Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Максим Аверин и Светлана Ходченкова на красной дорожке церемонии открытия XXVI Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Максим Аверин и Светлана Ходченкова на красной дорожке церемонии открытия XXVI Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
— В этом году вы будете также набирать курс в Институте имени Щукина, где учились сами. Как вам кажется, можно ли в 17-18-летнем студенте распознать будущую звезду?
— Никто таких гарантий не даст, все в руках Бога и случая, и каждый добивается всего своим собственным трудом. Например, когда я выпускался, мне пророчили успех, но мой дебют в кино был почти провальным. И я боялся, что меня больше никто не будет снимать! И в театре было все не сразу. Надо уметь ждать и ловить свой случай.
Тихон Жизневский на премьере фильма Бременские музыканты - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Тихон Жизневский: "Может, теперь меня будут ассоциировать с Трубадуром"
30 декабря 2023, 08:00
 
КультураИнтервью - КультураМаксим АверинЛенкомТеатр сатиры (Москва)Театральный институт имени Бориса ЩукинаКино и сериалычто посмотретьТеатр
 
 
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