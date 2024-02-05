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Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой - РИА Новости, 05.02.2024
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14:09 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/arest-1925481892.html
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой - РИА Новости, 05.02.2024
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой
Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:09
2024-02-05T14:09
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. В пятницу ночью пьяный фигурант поссорился с водителем скорой медицинской помощи, по официальным данным, из-за "личной неприязни". В ходе потасовки обвиняемый выстрелил в водителя из сигнального пистолета, убив на месте, полагает следствие. "Судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в главке. Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и раскаялся, рассказав следователю об обстоятельствах убийства.
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой

Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедово

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ.
В пятницу ночью пьяный фигурант поссорился с водителем скорой медицинской помощи, по официальным данным, из-за "личной неприязни". В ходе потасовки обвиняемый выстрелил в водителя из сигнального пистолета, убив на месте, полагает следствие.
«
"Судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в главке.
Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и раскаялся, рассказав следователю об обстоятельствах убийства.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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