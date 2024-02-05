https://ria.ru/20240205/arest-1925481892.html

Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой

Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой - РИА Новости, 05.02.2024

Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой

Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:09

2024-02-05T14:09

2024-02-05T14:09

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. В пятницу ночью пьяный фигурант поссорился с водителем скорой медицинской помощи, по официальным данным, из-за "личной неприязни". В ходе потасовки обвиняемый выстрелил в водителя из сигнального пистолета, убив на месте, полагает следствие. "Судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в главке. Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и раскаялся, рассказав следователю об обстоятельствах убийства.

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)