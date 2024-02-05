https://ria.ru/20240205/arest-1925481892.html
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой - РИА Новости, 05.02.2024
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой
Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:09
2024-02-05T14:09
2024-02-05T14:09
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ. В пятницу ночью пьяный фигурант поссорился с водителем скорой медицинской помощи, по официальным данным, из-за "личной неприязни". В ходе потасовки обвиняемый выстрелил в водителя из сигнального пистолета, убив на месте, полагает следствие. "Судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в главке. Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и раскаялся, рассказав следователю об обстоятельствах убийства.
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Подмосковья арестовали за убийство водителя скорой
Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедово
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедово, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка СК РФ.
В пятницу ночью пьяный фигурант поссорился с водителем скорой медицинской помощи, по официальным данным, из-за "личной неприязни". В ходе потасовки обвиняемый выстрелил в водителя из сигнального пистолета, убив на месте, полагает следствие.
«
"Судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказали в главке.
Отмечается, что на допросе мужчина признал вину и раскаялся, рассказав следователю об обстоятельствах убийства.
В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу