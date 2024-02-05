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Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта - РИА Новости, 05.02.2024
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16:46 05.02.2024 (обновлено: 16:47 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/apk-1925520703.html
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта - РИА Новости, 05.02.2024
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта
Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:46
2024-02-05T16:47
экономика
россия
китай
турция
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по предварительным данным, более 45 миллиардов долларов в 2023 году, сообщил руководитель проекта по поддержке АПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Денис Казанников."АПК – единая отрасль, которая сейчас занимает достаточно большую долю в экспорте Российской Федерации. По итогам прошлого года экспорт АПК превысит 45 миллиардов долларов и, если смотреть на старт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который начался в 2018 году, получается, за 6 лет реализации национального проекта экспорт АПК увеличился более чем в 2 раза", – рассказал он в эфире информационной программы "Отражение" телеканала ОТР.Ключевыми направлениями российского экспорта АПК являются: зерновое, масложировое, рыба и морепродукты."Мы поставляем в основном в Китай. Китай в этом смысле является безусловным лидером по закупкам российской продукции. Также большие объемы уходят в Турцию, Египет – и это касается в основном зерновых; также мы поставляем активно в Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран, Белоруссию, Узбекистан и так далее", - добавил Казанников.
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экономика, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по предварительным данным, более 45 миллиардов долларов в 2023 году, сообщил руководитель проекта по поддержке АПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Денис Казанников.
"АПК – единая отрасль, которая сейчас занимает достаточно большую долю в экспорте Российской Федерации. По итогам прошлого года экспорт АПК превысит 45 миллиардов долларов и, если смотреть на старт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который начался в 2018 году, получается, за 6 лет реализации национального проекта экспорт АПК увеличился более чем в 2 раза", – рассказал он в эфире информационной программы "Отражение" телеканала ОТР.
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Ключевыми направлениями российского экспорта АПК являются: зерновое, масложировое, рыба и морепродукты.
"Мы поставляем в основном в Китай. Китай в этом смысле является безусловным лидером по закупкам российской продукции. Также большие объемы уходят в Турцию, Египет – и это касается в основном зерновых; также мы поставляем активно в Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран, Белоруссию, Узбекистан и так далее", - добавил Казанников.
 
ЭкономикаРоссияКитайТурцияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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