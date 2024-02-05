https://ria.ru/20240205/apk-1925520703.html
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта - РИА Новости, 05.02.2024
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта
Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:46
2024-02-05T16:46
2024-02-05T16:47
экономика
россия
китай
турция
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по предварительным данным, более 45 миллиардов долларов в 2023 году, сообщил руководитель проекта по поддержке АПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Денис Казанников."АПК – единая отрасль, которая сейчас занимает достаточно большую долю в экспорте Российской Федерации. По итогам прошлого года экспорт АПК превысит 45 миллиардов долларов и, если смотреть на старт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который начался в 2018 году, получается, за 6 лет реализации национального проекта экспорт АПК увеличился более чем в 2 раза", – рассказал он в эфире информационной программы "Отражение" телеканала ОТР.Ключевыми направлениями российского экспорта АПК являются: зерновое, масложировое, рыба и морепродукты."Мы поставляем в основном в Китай. Китай в этом смысле является безусловным лидером по закупкам российской продукции. Также большие объемы уходят в Турцию, Египет – и это касается в основном зерновых; также мы поставляем активно в Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран, Белоруссию, Узбекистан и так далее", - добавил Казанников.
https://ria.ru/20240205/saransk-1925486092.html
россия
китай
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по предварительным данным, более 45 миллиардов долларов в 2023 году, сообщил руководитель проекта по поддержке АПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Денис Казанников.
"АПК – единая отрасль, которая сейчас занимает достаточно большую долю в экспорте Российской Федерации. По итогам прошлого года экспорт АПК превысит 45 миллиардов долларов и, если смотреть на старт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который начался в 2018 году, получается, за 6 лет реализации национального проекта экспорт АПК увеличился более чем в 2 раза", – рассказал он в эфире информационной программы "Отражение" телеканала ОТР.
Работу ЦПЭ за 2023 год обсудят в Саранске на конференции поддержки экспорта
Ключевыми направлениями российского экспорта АПК являются: зерновое, масложировое, рыба и морепродукты.
"Мы поставляем в основном в Китай
. Китай в этом смысле является безусловным лидером по закупкам российской продукции. Также большие объемы уходят в Турцию
, Египет
– и это касается в основном зерновых; также мы поставляем активно в Казахстан
, Саудовскую Аравию
, Иран
, Белоруссию
, Узбекистан
и так далее", - добавил Казанников.