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Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта

Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта - РИА Новости, 05.02.2024

Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта

Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:46

2024-02-05T16:46

2024-02-05T16:47

экономика

россия

китай

турция

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился вдвое за 6 лет реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", составив, по предварительным данным, более 45 миллиардов долларов в 2023 году, сообщил руководитель проекта по поддержке АПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Денис Казанников."АПК – единая отрасль, которая сейчас занимает достаточно большую долю в экспорте Российской Федерации. По итогам прошлого года экспорт АПК превысит 45 миллиардов долларов и, если смотреть на старт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который начался в 2018 году, получается, за 6 лет реализации национального проекта экспорт АПК увеличился более чем в 2 раза", – рассказал он в эфире информационной программы "Отражение" телеканала ОТР.Ключевыми направлениями российского экспорта АПК являются: зерновое, масложировое, рыба и морепродукты."Мы поставляем в основном в Китай. Китай в этом смысле является безусловным лидером по закупкам российской продукции. Также большие объемы уходят в Турцию, Египет – и это касается в основном зерновых; также мы поставляем активно в Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран, Белоруссию, Узбекистан и так далее", - добавил Казанников.

https://ria.ru/20240205/saransk-1925486092.html

россия

китай

турция

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, турция, российский экспортный центр (рэц)