https://ria.ru/20240205/anapa-1925482304.html
Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа"
Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа" - РИА Новости, 05.02.2024
Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа"
Интерес бизнеса к курорту "Новая Анапа" высокий, уже 11 крупных компаний федерального уровня взаимодействуют по вопросу инвестирования с корпорацией... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:10
2024-02-05T14:10
2024-02-05T14:10
туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Интерес бизнеса к курорту "Новая Анапа" высокий, уже 11 крупных компаний федерального уровня взаимодействуют по вопросу инвестирования с корпорацией "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Интерес к проекту со стороны бизнеса высокий. Сегодня "Туризм.РФ" взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами. Речь идет про 11 компаний федерального уровня и 14 региональных инвесторов. Среди них – ключевые игроки российской туриндустрии и крупные региональные девелоперы. Уверен, что после презентации завершенного мастер-плана интерес к проекту со стороны инвесторов возрастет", - сказал Чернышенко в пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что мастер-план будущего курорта создает корпорация "Туризм.РФ". Вице-премьер РФ отметил, что уже проведен всероссийский архитектурный конкурс с международным участием, по итогам которого были получены современные архитектурные, градостроительные и планировочные решения. "Они учитывают лучшие мировые практики создания комфортной, благоустроенной городской среды и туристских пространств", - уточнил Чернышенко. По его словам, на территории "Новой Анапы" будут организованы зеленые парковые территории, пространства для пеших прогулок, построены современные отели от трех до пяти звезд и центры для занятий спортом (кайтинг, серфинг, дайвинг), включая киберспорт на базе фиджитал-центра. "Предпроектная документация должна быть закончена в первой половине текущего года. По итогам сформируем инвестиционные лоты и представим их на открытой конкурсной основе инвесторам", - уточнил Чернышенко. Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.
https://realty.ria.ru/20230817/kurort-1890597363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, краснодарский край, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Краснодарский край, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа"
Чернышенко: интерес к "Новой Анапе" высокий, 11 компаний работают с "Туризм.РФ"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Интерес бизнеса к курорту "Новая Анапа" высокий, уже 11 крупных компаний федерального уровня взаимодействуют по вопросу инвестирования с корпорацией "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Интерес к проекту со стороны бизнеса высокий. Сегодня "Туризм.РФ" взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами. Речь идет про 11 компаний федерального уровня и 14 региональных инвесторов. Среди них – ключевые игроки российской туриндустрии и крупные региональные девелоперы. Уверен, что после презентации завершенного мастер-плана интерес к проекту со стороны инвесторов возрастет", - сказал Чернышенко в пресс-центре "Россия сегодня".
Он уточнил, что мастер-план будущего курорта создает корпорация "Туризм.РФ". Вице-премьер РФ отметил, что уже проведен всероссийский архитектурный конкурс с международным участием, по итогам которого были получены современные архитектурные, градостроительные и планировочные решения. "Они учитывают лучшие мировые практики создания комфортной, благоустроенной городской среды и туристских пространств", - уточнил Чернышенко.
По его словам, на территории "Новой Анапы" будут организованы зеленые парковые территории, пространства для пеших прогулок, построены современные отели от трех до пяти звезд и центры для занятий спортом (кайтинг, серфинг, дайвинг), включая киберспорт на базе фиджитал-центра.
"Туризм.РФ" создал цифровую модель будущего курорта "Новая Анапа"
"Предпроектная документация должна быть закончена в первой половине текущего года. По итогам сформируем инвестиционные лоты и представим их на открытой конкурсной основе инвесторам", - уточнил Чернышенко.
Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина
на территории Краснодарского края
рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.