https://ria.ru/20240205/anapa-1925482304.html

Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа"

Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа" - РИА Новости, 05.02.2024

Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту "Новая Анапа"

Интерес бизнеса к курорту "Новая Анапа" высокий, уже 11 крупных компаний федерального уровня взаимодействуют по вопросу инвестирования с корпорацией... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:10

2024-02-05T14:10

2024-02-05T14:10

туризм

дмитрий чернышенко

краснодарский край

новости - туризм

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Интерес бизнеса к курорту "Новая Анапа" высокий, уже 11 крупных компаний федерального уровня взаимодействуют по вопросу инвестирования с корпорацией "Туризм.РФ", сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Интерес к проекту со стороны бизнеса высокий. Сегодня "Туризм.РФ" взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами. Речь идет про 11 компаний федерального уровня и 14 региональных инвесторов. Среди них – ключевые игроки российской туриндустрии и крупные региональные девелоперы. Уверен, что после презентации завершенного мастер-плана интерес к проекту со стороны инвесторов возрастет", - сказал Чернышенко в пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что мастер-план будущего курорта создает корпорация "Туризм.РФ". Вице-премьер РФ отметил, что уже проведен всероссийский архитектурный конкурс с международным участием, по итогам которого были получены современные архитектурные, градостроительные и планировочные решения. "Они учитывают лучшие мировые практики создания комфортной, благоустроенной городской среды и туристских пространств", - уточнил Чернышенко. По его словам, на территории "Новой Анапы" будут организованы зеленые парковые территории, пространства для пеших прогулок, построены современные отели от трех до пяти звезд и центры для занятий спортом (кайтинг, серфинг, дайвинг), включая киберспорт на базе фиджитал-центра. "Предпроектная документация должна быть закончена в первой половине текущего года. По итогам сформируем инвестиционные лоты и представим их на открытой конкурсной основе инвесторам", - уточнил Чернышенко. Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.

https://realty.ria.ru/20230817/kurort-1890597363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, краснодарский край, новости - туризм