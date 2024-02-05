https://ria.ru/20240205/amberavto-1925497212.html
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей - РИА Новости, 05.02.2024
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей
Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:06
2024-02-05T15:06
2024-02-05T15:22
экономика
калининград
технологии
калининградская область
автотор
bmw ag
bmw 1
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925498809_0:579:2612:2048_1920x0_80_0_0_05399b99a46083cef65f88fe3d5cd1e4.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании. "Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - отметили в холдинге. "В основе продуктовой линейки – 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", - добавили в автохолдинге. На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20231226/aurus-1918174002.html
калининград
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925498809_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_fd744ecec004630d071e9c80411e0e54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининград, технологии, калининградская область, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta, россия
Экономика, Калининград, Технологии, Калининградская область, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta, Россия
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей "Амберавто"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании.
«
"Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - отметили в холдинге.
"В основе продуктовой линейки – 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", - добавили в автохолдинге.
На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде
. Завод первым в России
начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW
, а также
Kia и Hyu
ndai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"