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"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей - РИА Новости, 05.02.2024
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15:06 05.02.2024 (обновлено: 15:22 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/amberavto-1925497212.html
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей - РИА Новости, 05.02.2024
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей
Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:06
2024-02-05T15:22
экономика
калининград
технологии
калининградская область
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании. "Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - отметили в холдинге. "В основе продуктовой линейки – 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", - добавили в автохолдинге. На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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экономика, калининград, технологии, калининградская область, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta, россия
Экономика, Калининград, Технологии, Калининградская область, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta, Россия
"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей

"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей "Амберавто"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий на площадке завода "Автотор" в Калининградской области
Рабочий на площадке завода Автотор в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рабочий на площадке завода "Автотор" в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании.
«
"Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - отметили в холдинге.
© Фото : АВТОТОРТорговый знак АМБЕРАВТО
Торговый знак АМБЕРАВТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : АВТОТОР
Торговый знак АМБЕРАВТО
"В основе продуктовой линейки – 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", - добавили в автохолдинге.
На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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