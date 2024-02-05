https://ria.ru/20240205/amberavto-1925497212.html

"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей

"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей - РИА Новости, 05.02.2024

"Автотор" объявил о создании собственного бренда электромобилей

Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:06

2024-02-05T15:06

2024-02-05T15:22

экономика

калининград

технологии

калининградская область

автотор

bmw ag

bmw 1

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925498809_0:579:2612:2048_1920x0_80_0_0_05399b99a46083cef65f88fe3d5cd1e4.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей - "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании. "Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", - отметили в холдинге. "В основе продуктовой линейки – 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", - добавили в автохолдинге. На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20231226/aurus-1918174002.html

калининград

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, калининград, технологии, калининградская область, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta, россия