https://ria.ru/20240205/aktivy-1925444158.html

СМИ: конфискация Западом российских активов приведет к катастрофе

СМИ: конфискация Западом российских активов приведет к катастрофе - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: конфискация Западом российских активов приведет к катастрофе

Конфискация Западом российских активов не разрешит российско-украинский конфликт, напротив, это может усложнить его, а также привести к катастрофическим... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:42

2024-02-05T11:42

2024-02-05T11:42

украина

александр де кроо

россия

сша

антон силуанов

европейский центральный банк

еврокомиссия

евросоюз

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ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Конфискация Западом российских активов не разрешит российско-украинский конфликт, напротив, это может усложнить его, а также привести к катастрофическим последствиям для мировой финансовой системы, пишет китайская газета Global Times в редакционной статье. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. "Хотя юридические детали этих планов остаются неясными, очевидно, что независимо от того, насколько Запад расхваливает или узаконивает свои попытки присвоить замороженные российские активы, это не поможет в разрешении российско-украинской проблемы", - пишут авторы статьи. Отмечается, что некоторые политики на Западе, возможно, и верят, что конфискация российских активов может быть использована для того, чтобы показать поддержку Украине, а также в качестве оружия против России. "Однако те, у кого есть реальные знания о глобальной финансовой системе, осознают, что этот шаг приведет лишь к катастрофическим результатам", - говорится в статье. Авторы указывают, что такое шаг "не только усложнит проблемы между Россией и Украиной, но и выльется в тяжелые последствия для международной финансовой системы". "Конфискация такой крупной суммы денег у суверенного государства беспрецедентна и немыслима, и это может иметь непредсказуемые юридические и экономические последствия как для России, так и для Запада", - убеждены авторы статьи. Отмечается, что, независимо от того, как западные страны оправдывают конфискацию суверенных российских активов, что действительно важно, так это то, как воспринимают эту проблему инвесторы и страны, которые покупают долги США и ЕС. "Если случай с Россией заставит их осознать, что геополитические риски также могут привести к дефолту по суверенному долгу западных стран, а также что толкования и изменения в законах и нормативных актах в этой области находятся совершенно вне их контроля, финансовые инвестиции в государственные облигации, такие как казначейские облигации США, которые когда-то считались безопасными, могут больше не считаться защищенными от геополитических вызовов", - отмечается в статье. Кроме того, авторы отмечают, что это скажется на мировом финансовом порядке, поскольку незападные страны будут избегать использования доллара и евро в торговых расчетах, а также, насколько это возможно, избегать покупки западных гособлигаций. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

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https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр де кроо, россия, сша, антон силуанов, европейский центральный банк, еврокомиссия, евросоюз, экономика