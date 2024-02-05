https://ria.ru/20240205/aeroport-1925479846.html

Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой

Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой - РИА Новости, 05.02.2024

Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой

Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисой Чеховой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:58

2024-02-05T13:58

2024-02-05T14:05

сочи

анфиса чехова

аэрофлот

происшествия

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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисой Чеховой, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее Чехова в соцсетях рассказала об опоздании на рейс "Аэрофлота" из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Объявление о выходе на посадку прозвучало, когда она находилась в бизнес-зале, который, по ее словам, "находится черт знает где - десять минут идти медленным ходом". И подобные истории для аэропорта Сочи - не редкость, утверждает телеведущая."Восстанавливает (аэропорт - ред.) хронологию", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли аэропорт Сочи проводить проверку по факту произошедшего.Проверкой занимается также прокуратура. "Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи по результатам мониторинга средств массовой информации", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240205/pevek-1925435368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, анфиса чехова, аэрофлот, происшествия