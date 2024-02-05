https://ria.ru/20240205/aeroport-1925479846.html
Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой
Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой - РИА Новости, 05.02.2024
Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой
Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисой Чеховой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:58
2024-02-05T13:58
2024-02-05T14:05
сочи
анфиса чехова
аэрофлот
происшествия
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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисой Чеховой, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее Чехова в соцсетях рассказала об опоздании на рейс "Аэрофлота" из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Объявление о выходе на посадку прозвучало, когда она находилась в бизнес-зале, который, по ее словам, "находится черт знает где - десять минут идти медленным ходом". И подобные истории для аэропорта Сочи - не редкость, утверждает телеведущая."Восстанавливает (аэропорт - ред.) хронологию", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли аэропорт Сочи проводить проверку по факту произошедшего.Проверкой занимается также прокуратура. "Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи по результатам мониторинга средств массовой информации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240205/pevek-1925435368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, анфиса чехова, аэрофлот, происшествия
Сочи, Анфиса Чехова, Аэрофлот, Происшествия
Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой
Сочинский аэропорт проверит жалобу Анфисы Чеховой, опоздавшей на рейс
СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисой Чеховой, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее Чехова в соцсетях рассказала об опоздании на рейс "Аэрофлота
" из Сочи
из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Объявление о выходе на посадку прозвучало, когда она находилась в бизнес-зале, который, по ее словам, "находится черт знает где - десять минут идти медленным ходом". И подобные истории для аэропорта Сочи - не редкость, утверждает телеведущая.
"Восстанавливает (аэропорт - ред.) хронологию", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли аэропорт Сочи проводить проверку по факту произошедшего.
Проверкой занимается также прокуратура. "Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи по результатам мониторинга средств массовой информации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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