https://ria.ru/20240205/5g-1925473072.html

Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году

Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2024

Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году

Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:28

2024-02-05T13:28

2024-02-05T14:09

технологии

россия

дмитрий чернышенко

максут шадаев

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В рамках него (направления дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи". — Прим. ред.) в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве тысяча штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках", — рассказал зампред правительства.По его словам, развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026-го в крупных городах России. Разработка идет в рамках "дорожной карты" направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года.В августе прошлого года опубликовали проект стратегии развития связи в России. В нем сказано, что до 2035 года во всех городах с населением от ста тысяч человек развернут сети 5G на отечественном оборудовании. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что до марта 2024-го министерство планирует определиться с моделью распределения частот "цифрового дивиденда" для развития сетей 5G, пока есть два варианта: проведение аукциона либо передача частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование мобильными операторами."Цифровой дивиденд" — это диапазон частот 470-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента Владимира Путина перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания тех каналов, которые вошли в мультиплексы, может осуществляться только по согласованию с вещателями.

https://ria.ru/20240129/4g-1924083469.html

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Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, владимир путин