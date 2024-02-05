Рейтинг@Mail.ru
Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 05.02.2024 (обновлено: 14:09 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/5g-1925473072.html
Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году
Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году - РИА Новости, 05.02.2024
Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году
Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:28
2024-02-05T14:09
технологии
россия
дмитрий чернышенко
максут шадаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_78a9a523ad609cfdcd37d0f392df95e8.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.&quot;В рамках него (направления дорожной карты &quot;Современные и перспективные сети мобильной связи&quot;. — Прим. ред.) в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве тысяча штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках&quot;, — рассказал зампред правительства.По его словам, развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026-го в крупных городах России. Разработка идет в рамках "дорожной карты" направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года.В августе прошлого года опубликовали проект стратегии развития связи в России. В нем сказано, что до 2035 года во всех городах с населением от ста тысяч человек развернут сети 5G на отечественном оборудовании. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что до марта 2024-го министерство планирует определиться с моделью распределения частот "цифрового дивиденда" для развития сетей 5G, пока есть два варианта: проведение аукциона либо передача частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование мобильными операторами."Цифровой дивиденд" — это диапазон частот 470-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента Владимира Путина перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания тех каналов, которые вошли в мультиплексы, может осуществляться только по согласованию с вещателями.
https://ria.ru/20240129/4g-1924083469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a03af95f73b7f72126264a01e02491df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, владимир путин
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Владимир Путин
Тысячу отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году

Чернышенко: внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внедрение отечественных базовых станций 5G начнется с 2025 года, что позволит начать внедрение в городах-миллионниках, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«

"В рамках него (направления дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи". — Прим. ред.) в 2025 году запланировано производство отечественных базовых станций в количестве тысяча штук, что позволит приступить к внедрению сетей 5G в городах-миллионниках", — рассказал зампред правительства.

По его словам, развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026-го в крупных городах России. Разработка идет в рамках "дорожной карты" направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 года.
В августе прошлого года опубликовали проект стратегии развития связи в России. В нем сказано, что до 2035 года во всех городах с населением от ста тысяч человек развернут сети 5G на отечественном оборудовании. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что до марта 2024-го министерство планирует определиться с моделью распределения частот "цифрового дивиденда" для развития сетей 5G, пока есть два варианта: проведение аукциона либо передача частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование мобильными операторами.
"Цифровой дивиденд" — это диапазон частот 470-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента Владимира Путина перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания тех каналов, которые вошли в мультиплексы, может осуществляться только по согласованию с вещателями.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
СМИ назвали возможную причину ночного отключения 4G в некоторых областях
29 января, 11:01
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМаксут ШадаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала