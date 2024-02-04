https://ria.ru/20240204/zherebenok-1925365610.html

Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо

Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо - РИА Новости, 04.02.2024

Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо

Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, теперь он временно находится в центре реабилитации диких... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T20:52

2024-02-04T20:52

2024-02-04T21:03

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев, - РИА Новости. Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, теперь он временно находится в центре реабилитации диких животных "Биосфера Балтики", рассказала РИА Новости директор центра Юлия Садовская. "Нам прислали предложение купить мясо, что жеребенка режут. Те люди, у которых мы покупаем молоко, решили нам предложить и мясо. Живой он стоил 75 тысяч. У меня не было всей суммы — была часть только. Я написала, что у меня нет столько — помогите дособрать. Но люди собрали всю — все 75 тысяч", - сказала Садовская. Собеседница агентства рассказала, что жеребенка назвали Космос, он временно находится в конюшне и с ним занимается специалист, потому, что жеребенок оказался абсолютно диким. Теперь он только начинает обучаться и привыкать к человеку. Первое, чему Космос был очень рад — это "почесушки" в правильных местах. "Он еще маленький, ему еще расти. Он как минимум год еще будет гулять, есть и радоваться жизни. Это было решение на уровне того: "как я буду жить, если решу, что это не моя проблема, не буду вмешиваться". Когда ты не знаешь, они как-то уходят, наверно, на мясо. А когда узнаешь — как-то уже по другому относишься. Планов пока в отношении него нет. Теперь он будет просто жить", - сказала Садовская.

https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html

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