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Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо - РИА Новости, 04.02.2024
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20:52 04.02.2024 (обновлено: 21:03 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/zherebenok-1925365610.html
Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо
Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо - РИА Новости, 04.02.2024
Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо
Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, теперь он временно находится в центре реабилитации диких... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:52
2024-02-04T21:03
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев, - РИА Новости. Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, теперь он временно находится в центре реабилитации диких животных "Биосфера Балтики", рассказала РИА Новости директор центра Юлия Садовская. "Нам прислали предложение купить мясо, что жеребенка режут. Те люди, у которых мы покупаем молоко, решили нам предложить и мясо. Живой он стоил 75 тысяч. У меня не было всей суммы — была часть только. Я написала, что у меня нет столько — помогите дособрать. Но люди собрали всю — все 75 тысяч", - сказала Садовская. Собеседница агентства рассказала, что жеребенка назвали Космос, он временно находится в конюшне и с ним занимается специалист, потому, что жеребенок оказался абсолютно диким. Теперь он только начинает обучаться и привыкать к человеку. Первое, чему Космос был очень рад — это "почесушки" в правильных местах. "Он еще маленький, ему еще расти. Он как минимум год еще будет гулять, есть и радоваться жизни. Это было решение на уровне того: "как я буду жить, если решу, что это не моя проблема, не буду вмешиваться". Когда ты не знаешь, они как-то уходят, наверно, на мясо. А когда узнаешь — как-то уже по другому относишься. Планов пока в отношении него нет. Теперь он будет просто жить", - сказала Садовская.
https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html
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общество, животные
Хорошие новости, Общество, Животные
Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо

Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо

© Биосфера Балтики/TelegramЖеребенок по кличке Космос в центре реабилитации диких животных "Биосфера Балтики"
Жеребенок по кличке Космос в центре реабилитации диких животных Биосфера Балтики
© Биосфера Балтики/Telegram
Жеребенок по кличке Космос в центре реабилитации диких животных "Биосфера Балтики"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 фев, - РИА Новости. Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, теперь он временно находится в центре реабилитации диких животных "Биосфера Балтики", рассказала РИА Новости директор центра Юлия Садовская.
"Нам прислали предложение купить мясо, что жеребенка режут. Те люди, у которых мы покупаем молоко, решили нам предложить и мясо. Живой он стоил 75 тысяч. У меня не было всей суммы — была часть только. Я написала, что у меня нет столько — помогите дособрать. Но люди собрали всю — все 75 тысяч", - сказала Садовская.
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Собеседница агентства рассказала, что жеребенка назвали Космос, он временно находится в конюшне и с ним занимается специалист, потому, что жеребенок оказался абсолютно диким. Теперь он только начинает обучаться и привыкать к человеку. Первое, чему Космос был очень рад — это "почесушки" в правильных местах.
"Он еще маленький, ему еще расти. Он как минимум год еще будет гулять, есть и радоваться жизни. Это было решение на уровне того: "как я буду жить, если решу, что это не моя проблема, не буду вмешиваться". Когда ты не знаешь, они как-то уходят, наверно, на мясо. А когда узнаешь — как-то уже по другому относишься. Планов пока в отношении него нет. Теперь он будет просто жить", - сказала Садовская.
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