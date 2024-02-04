https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 04.02.2024

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T01:54

2024-02-04T01:54

2024-02-04T06:24

камчатка

тихий океан

российская академия наук

петропавловск-камчатский

происшествия

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров. Второй толчок произошел примерно в том же месте через несколько часов. Его магнитуда составила 4,3", — говорится в заявлении.Глубина залегания очага второго землетрясения составила 36 километров, а расстояние до краевого центра — 143 километра.В населенных пунктах толчки не ощущались. Угроза цунами отсутствует.

https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

россия

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камчатка, тихий океан, российская академия наук, петропавловск-камчатский, происшествия, россия