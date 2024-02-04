https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925338794.html

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Владимир Зеленский назначил новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:46

2024-02-04T16:46

2024-02-04T16:46

в мире

запорожская область

киев

мелитополь

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова. Ранее в офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Ранее Зеленский своим указом уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации. Иван Федоров ранее занимал должность мэра Мелитополя. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925335970.html

запорожская область

киев

мелитополь

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в мире, запорожская область, киев, мелитополь, владимир зеленский, вооруженные силы украины