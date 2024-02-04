https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925338794.html
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Владимир Зеленский назначил новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:46
2024-02-04T16:46
2024-02-04T16:46
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова. Ранее в офисе Зеленского сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Ранее Зеленский своим указом уволил Юрия Малашко с должности главы подконтрольной Киеву Запорожской администрации. Иван Федоров ранее занимал должность мэра Мелитополя. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925335970.html
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в мире, запорожская область, киев, мелитополь, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Мелитополь, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области