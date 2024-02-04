https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925330458.html

В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области

В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024

В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области

Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:52

2024-02-04T15:52

2024-02-04T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. "Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html

запорожская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины