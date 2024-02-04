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В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 04.02.2024 (обновлено: 15:53 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925330458.html
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:52
2024-02-04T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. "Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино &lt;…&gt; Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области

Офис Зеленского: президент Украины посетил военную часть в Запорожской области

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского.
«
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Президент Украины Владимир Зеленский
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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