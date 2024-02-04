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В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:52
2024-02-04T15:52
2024-02-04T15:53
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, утверждает офис Зеленского. "Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино <…> Побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. На опубликованных фото и видео определить где находится Зеленский невозможно, события происходят в подвальном помещении. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
Офис Зеленского: президент Украины посетил военную часть в Запорожской области