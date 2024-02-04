https://ria.ru/20240204/yemen-1925321051.html

Хуситы заявили о 48 ударах США и Британии по Йемену в ночь на воскресенье

Хуситы заявили о 48 ударах США и Британии по Йемену в ночь на воскресенье - РИА Новости, 04.02.2024

Хуситы заявили о 48 ударах США и Британии по Йемену в ночь на воскресенье

Минувшей ночью американская и британская авиация нанесли полсотни ударов по шести провинциям Йемена, сообщил в соцсети Х военный представитель хуситского... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:58

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военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 4 фев — РИА Новости. Минувшей ночью американская и британская авиация нанесли полсотни ударов по шести провинциям Йемена, сообщил в соцсети Х военный представитель хуситского движения "Ансар Алла" Яхья Сариа. "Агрессоры из США и Великобритании нанесли за минувшие часы 48 авиаударов, в том числе 13 — по столице и провинции Сана, 11 — по провинции Таиз и девять рейдов были предприняты в провинции Ходейда", — перечислил он. Сариа подчеркнул, что эти атаки не заставят отказаться от "моральной религиозной и гуманитарной позиции в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа" и не останутся без ответа и наказания.В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, сша