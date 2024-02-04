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США и Британия нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене - РИА Новости, 04.02.2024
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00:41 04.02.2024 (обновлено: 00:52 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/yemen-1925274634.html
США и Британия нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене
США и Британия нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене - РИА Новости, 04.02.2024
США и Британия нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене
США и Великобритания за субботу нанесли удары по меньшей мере по 30 целям на территории Йемена, как утверждается, в рамках борьбы с правящим на севере страны... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T00:41
2024-02-04T00:52
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
красное море
великобритания
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США и Великобритания за субботу нанесли удары по меньшей мере по 30 целям на территории Йемена, как утверждается, в рамках борьбы с правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."США и Великобритания осуществили удары по целям хуситов в Йемене авиацией и с наземных платформ. Не менее 30 целей были поражены по меньшей мере в 10 местах", - говорится в публикации.По данным собеседников издания, удары пришлись по подземным хранилищам, местам командования и контроля, а также самим вооружениям.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, красное море, великобритания, ансар алла
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Великобритания, Ансар Алла
США и Британия нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене

CNN: США и Британия за день нанесли удары по меньшей мере по 30 целям в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США и Великобритания за субботу нанесли удары по меньшей мере по 30 целям на территории Йемена, как утверждается, в рамках борьбы с правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"США и Великобритания осуществили удары по целям хуситов в Йемене авиацией и с наземных платформ. Не менее 30 целей были поражены по меньшей мере в 10 местах", - говорится в публикации.
По данным собеседников издания, удары пришлись по подземным хранилищам, местам командования и контроля, а также самим вооружениям.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеКрасное мореВеликобританияАнсар Алла
 
 
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