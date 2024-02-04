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На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 04.02.2024
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16:10 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/yarmarka-1925335426.html
На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей
На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 04.02.2024
На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей
Жители Китая купили российские товары на 200 миллионов рублей за неделю работы фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проходил в провинции Ляонин с 27... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:10
2024-02-04T16:10
россия
китай
ляонин
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
мираторг
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жители Китая купили российские товары на 200 миллионов рублей за неделю работы фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проходил в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ) (группа ВЭБ.РФ). Фестиваль организован РЭЦ при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин. "Российские товары на почти 35 миллионов рублей приобрели жители городов Шэньян и Далянь на ярмарках в местных торговых центрах, а продукцию на 164 миллионов рублей китайские потребители купили через Национальные магазины под брендом Made in Russia на крупнейших маркетплейсах Китая, таких как Tmall, Taоbao, WeChat, JD и Douyin Store", - говорится в сообщении. Там добавляется, что таким образом, в среднем за день работы ярмарки российские компании реализовывали продукцию на 22 миллиона рублей. "Для нас было важно, чтобы у жителей Ляонина было больше возможностей попробовать наши продукты, лучше с ними познакомиться, а у дистрибьюторов - увидеть, как высоко оценивают наши товары обычные потребители, и выйти на крупные контракты с нашими производителями. И нам удалось достичь этой цели. Уже в первые дни ярмарки был распродан запас продукции, который заранее завезли наши партнеры - китайские дистрибьюторы", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, в число наиболее востребованных продуктов на ярмарке вошли сладости и мороженое, молоко, соки, морепродукты, мед, мука и зубная паста. Всего на прилавках ярмарки было представлено около 1,5 тысячи наименований товаров от более 150 компаний из более 40 регионов России. В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие. Фестиваль-ярмарка организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Его цель - продвижение экспортных брендов, а также национальных достижений в области культуры и спорта. Фестиваль приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России - Китая.
https://ria.ru/20240202/rets-1924972834.html
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россия, китай, ляонин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), мираторг, бренд сделано в россии (made in russia)
Россия, Китай, Ляонин, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Мираторг, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей

На ярмарке "Сделано в России" в КНР купили товаров на 200 миллионов рублей

© Фото : Пресс-служба РЭЦТоржественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне
Торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки Сделано в России в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Жители Китая купили российские товары на 200 миллионов рублей за неделю работы фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который проходил в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ) (группа ВЭБ.РФ).
Фестиваль организован РЭЦ при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.
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"Объединенные кондитеры" - лидеры продаж ярмарки "Сделано в России" в Китае
2 февраля, 10:28
"Российские товары на почти 35 миллионов рублей приобрели жители городов Шэньян и Далянь на ярмарках в местных торговых центрах, а продукцию на 164 миллионов рублей китайские потребители купили через Национальные магазины под брендом Made in Russia на крупнейших маркетплейсах Китая, таких как Tmall, Taоbao, WeChat, JD и Douyin Store", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что таким образом, в среднем за день работы ярмарки российские компании реализовывали продукцию на 22 миллиона рублей.
"Для нас было важно, чтобы у жителей Ляонина было больше возможностей попробовать наши продукты, лучше с ними познакомиться, а у дистрибьюторов - увидеть, как высоко оценивают наши товары обычные потребители, и выйти на крупные контракты с нашими производителями. И нам удалось достичь этой цели. Уже в первые дни ярмарки был распродан запас продукции, который заранее завезли наши партнеры - китайские дистрибьюторы", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Российские товары пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае
1 февраля, 16:28
По ее словам, в число наиболее востребованных продуктов на ярмарке вошли сладости и мороженое, молоко, соки, морепродукты, мед, мука и зубная паста.
Всего на прилавках ярмарки было представлено около 1,5 тысячи наименований товаров от более 150 компаний из более 40 регионов России. В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: "Мираторг", "Черкизово", "Эфко", "Балтика", "МАКФА", "Союзпищепром", "Объединенные кондитеры", "Русский краб", "СЗРК", "Эконива", "Комос", "БРПИ", "Дядя Ваня", "АБИ Продакт" и другие.
Фестиваль-ярмарка организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Его цель - продвижение экспортных брендов, а также национальных достижений в области культуры и спорта. Фестиваль приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России - Китая.
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Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России"
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РоссияКитайЛяонинВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)МираторгБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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