https://ria.ru/20240204/yakutsk-1925340403.html

Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами

Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами - РИА Новости, 04.02.2024

Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами

В школах Якутска круглосуточно ведется работа по усилению мер безопасности из-за рассылки с угрозами, вопрос на контроле правоохранительных органов, заявили в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

якутск

происшествия

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/87/1553438742_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_19ee91005ac25332ecae7ed435f214d7.jpg

ЯКУТСК, 4 фев - РИА Новости. В школах Якутска круглосуточно ведется работа по усилению мер безопасности из-за рассылки с угрозами, вопрос на контроле правоохранительных органов, заявили в пресс-службе управления образования городской администрации. Пользователи соцсети распространили скриншоты рассылки с угрозами в адрес якутских школьников. Власти города в воскресенье отреагировали на ситуацию. "Управлением образования окружной администрации города Якутска совместно с органами правопорядка ведется постоянная работа по обеспечению безопасности объектов образования.Все образовательные учреждения обеспечиваются физической охраной силами частных охранных организаций и оснащены системами экстренного вызова наряда Росгвардии, системами видеонаблюдения по периметру и внутри зданий, металлодетекторами. Уважаемые родители, по поводу рассылки с угрозами - данный вопрос на контроле у правоохранительных органов", - доложили в управлении образования. Отмечается, что работы по усилению безопасности ведутся круглосуточно. "Просим не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html

https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921112377.html

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, происшествия, республика саха (якутия)