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Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами - РИА Новости, 04.02.2024
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17:05 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/yakutsk-1925340403.html
Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами
Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами - РИА Новости, 04.02.2024
Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами
В школах Якутска круглосуточно ведется работа по усилению мер безопасности из-за рассылки с угрозами, вопрос на контроле правоохранительных органов, заявили в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:05
2024-02-04T17:05
якутск
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 4 фев - РИА Новости. В школах Якутска круглосуточно ведется работа по усилению мер безопасности из-за рассылки с угрозами, вопрос на контроле правоохранительных органов, заявили в пресс-службе управления образования городской администрации. Пользователи соцсети распространили скриншоты рассылки с угрозами в адрес якутских школьников. Власти города в воскресенье отреагировали на ситуацию. "Управлением образования окружной администрации города Якутска совместно с органами правопорядка ведется постоянная работа по обеспечению безопасности объектов образования.Все образовательные учреждения обеспечиваются физической охраной силами частных охранных организаций и оснащены системами экстренного вызова наряда Росгвардии, системами видеонаблюдения по периметру и внутри зданий, металлодетекторами. Уважаемые родители, по поводу рассылки с угрозами - данный вопрос на контроле у правоохранительных органов", - доложили в управлении образования. Отмечается, что работы по усилению безопасности ведутся круглосуточно. "Просим не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240127/ugroza-1923805391.html
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якутск, происшествия, республика саха (якутия)
Якутск, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
Власти Якутска отреагировали на рассылку школьникам писем с угрозами

Власти Якутска сообщили о мерах безопасности в школах после рассылки с угрозами

© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаЗдание окружной администрации города Якутска
Здание окружной администрации города Якутска - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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ЯКУТСК, 4 фев - РИА Новости. В школах Якутска круглосуточно ведется работа по усилению мер безопасности из-за рассылки с угрозами, вопрос на контроле правоохранительных органов, заявили в пресс-службе управления образования городской администрации.
Пользователи соцсети распространили скриншоты рассылки с угрозами в адрес якутских школьников. Власти города в воскресенье отреагировали на ситуацию.
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"Управлением образования окружной администрации города Якутска совместно с органами правопорядка ведется постоянная работа по обеспечению безопасности объектов образования.
Все образовательные учреждения обеспечиваются физической охраной силами частных охранных организаций и оснащены системами экстренного вызова наряда Росгвардии, системами видеонаблюдения по периметру и внутри зданий, металлодетекторами. Уважаемые родители, по поводу рассылки с угрозами - данный вопрос на контроле у правоохранительных органов", - доложили в управлении образования.
Отмечается, что работы по усилению безопасности ведутся круглосуточно. "Просим не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие", - добавили в ведомстве.
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ЯкутскПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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