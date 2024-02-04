https://ria.ru/20240204/wildberries-1925312503.html
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:00
2024-02-04T13:00
2024-02-04T13:00
общество
татьяна бакальчук
wildberries
россия
одежда
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно - цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", - отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году. Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия, одежда
Общество, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия, Одежда
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
Бакальчук: одежда на Wildberries значительно подешевела за 15 лет