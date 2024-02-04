https://ria.ru/20240204/wildberries-1925312503.html

Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries

Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024

Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries

Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:00

2024-02-04T13:00

2024-02-04T13:00

общество

татьяна бакальчук

wildberries

россия

одежда

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно - цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", - отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году. Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.

https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия, одежда