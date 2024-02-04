Рейтинг@Mail.ru
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925312503.html
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:00
2024-02-04T13:00
общество
татьяна бакальчук
wildberries
россия
одежда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910292814_447:0:3063:1472_1920x0_80_0_0_aa871d62cfee9e5f51160341fe71575d.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно - цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", - отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году. Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910292814_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_acb055f4974071007c188fd45c76e4b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия, одежда
Общество, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия, Одежда
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries

Бакальчук: одежда на Wildberries значительно подешевела за 15 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на одежду на Wildberries значительно снизились за 15 лет, при этом это остается одной из наиболее продаваемых категорий, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
«
"Рост цен мы всегда стараемся компенсировать. Недавно мы делали замеры и сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно - цены на одежду очень сильно упали, но это в целом заслуга и принцип платформы", - отметила она в ходе интервью. Компания была основана в 2004 году.
Бакальчук также рассказала, что на маркетплейсе по-прежнему больше всего продается одежды, обуви и детских товаров. Дальше идут примерно в одинаковых пропорциях книги, электроника, парфюмерия и товары для дома.
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries
Вчера, 12:36
 
ОбществоТатьяна БакальчукWildberriesРоссияОдежда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала