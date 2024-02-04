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Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024
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12:36 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html
Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries
Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024
Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:36
2024-02-04T12:36
общество
татьяна бакальчук
wildberries
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе. По ее словам, рано или поздно все сотрудники компании становятся пользователями площадки. Так, однажды даже был случай, когда девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к маркетплейсу, пока та выплачивает ипотеку. "Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю", - сказала она. Говоря про общую базу покупателей, гендиректор отметила, что она составляет порядка 70 миллионов. При этом, например, подсчет активных покупателей в Армении показал, что на Wildberries совершает покупки каждый седьмой житель страны.
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общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия
Общество, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия
Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries

Бакальчук призналась, что 3-4 раза в день что-то заказывает на Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта выдачи заказов Wildberries
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе.
По ее словам, рано или поздно все сотрудники компании становятся пользователями площадки. Так, однажды даже был случай, когда девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к маркетплейсу, пока та выплачивает ипотеку. "Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю", - сказала она.
Говоря про общую базу покупателей, гендиректор отметила, что она составляет порядка 70 миллионов. При этом, например, подсчет активных покупателей в Армении показал, что на Wildberries совершает покупки каждый седьмой житель страны.
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ОбществоТатьяна БакальчукWildberriesРоссия
 
 
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