https://ria.ru/20240204/wildberries-1925311061.html

Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries

Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries - РИА Новости, 04.02.2024

Бакальчук рассказала, как часто сама покупает на Wildberries

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:36

2024-02-04T12:36

2024-02-04T12:36

общество

татьяна бакальчук

wildberries

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852586416_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b01b5728b842b2a06eaea79eabbd32d.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала в интервью РИА Новости, что порядка 3-4 раз в день заказывает что-то на маркетплейсе. По ее словам, рано или поздно все сотрудники компании становятся пользователями площадки. Так, однажды даже был случай, когда девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к маркетплейсу, пока та выплачивает ипотеку. "Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю", - сказала она. Говоря про общую базу покупателей, гендиректор отметила, что она составляет порядка 70 миллионов. При этом, например, подсчет активных покупателей в Армении показал, что на Wildberries совершает покупки каждый седьмой житель страны.

https://ria.ru/20240129/marketpleysy-1924063034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна бакальчук, wildberries, россия