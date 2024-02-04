https://ria.ru/20240204/vsu-1925325286.html

Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ

Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024

Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ

Украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:21

2024-02-04T15:21

2024-02-04T15:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

павел зарубин

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в программе "Москва. Кремль. Путин". "В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа - это порядка 150 километров", - сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html

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2024

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донецкая народная республика, денис пушилин, павел зарубин, безопасность