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Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/vsu-1925325286.html
Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ
Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ
Украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:21
2024-02-04T15:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
павел зарубин
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в программе "Москва. Кремль. Путин". "В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа - это порядка 150 километров", - сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, павел зарубин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Павел Зарубин, Безопасность
Пушилин рассказал, как далеко нужно отодвинуть ВСУ

Пушилин: ВСУ нужно отодвинуть на 150 км, чтобы прекратить обстрелы ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинскую армию на сегодняшний день нужно отодвинуть на 150 километров, чтобы прекратились обстрелы территории ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в программе "Москва. Кремль. Путин".
"В зависимости от того оружия, которое поставляется странами Запада. Но сейчас это конкретная цифра была названа - это порядка 150 километров", - сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПавел ЗарубинБезопасность
 
 
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