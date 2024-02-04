В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией
Британский политик Фергюсон: Запад хочет войны с Россией из-за позиции Путина
© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим Фергюсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"Они (британские власти. — Прим. ред.) хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели", — сказал он.
По его мнению, причина, по которой западные политики так настроены против Москвы, заключается в том, что Владимир Путин "не пошел на поводу у их нового мирового порядка".
"Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое", — объяснил Фергюсон.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.
Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.