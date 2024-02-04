https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html

В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией

В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.02.2024

В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией

Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T02:01

2024-02-04T02:01

2024-02-04T02:02

в мире

россия

великобритания

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859680152_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_3e6f446dfb0e1c1c4602737f5369e205.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим Фергюсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Они (британские власти. — Прим. ред.) хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели", — сказал он.По его мнению, причина, по которой западные политики так настроены против Москвы, заключается в том, что Владимир Путин "не пошел на поводу у их нового мирового порядка"."Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое", — объяснил Фергюсон.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240202/nato-1925140885.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания, владимир путин