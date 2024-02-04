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В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.02.2024
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02:01 04.02.2024 (обновлено: 02:02 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html
В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией
В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 04.02.2024
В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией
Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:01
2024-02-04T02:02
в мире
россия
великобритания
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим Фергюсон в интервью YouTube-каналу Redacted."Они (британские власти. — Прим. ред.) хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели", — сказал он.По его мнению, причина, по которой западные политики так настроены против Москвы, заключается в том, что Владимир Путин "не пошел на поводу у их нового мирового порядка"."Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое", — объяснил Фергюсон.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20240202/nato-1925140885.html
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в мире, россия, великобритания, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Путин
В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией

Британский политик Фергюсон: Запад хочет войны с Россией из-за позиции Путина

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента Владимира Путина, отказавшегося служить чужим интересам, заявил британский политик Джим Фергюсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
«
"Они (британские власти. — Прим. ред.) хотят войны с Россией и готовы принести в жертву столько людей, сколько смогут, чтобы добиться своей цели", — сказал он.
По его мнению, причина, по которой западные политики так настроены против Москвы, заключается в том, что Владимир Путин "не пошел на поводу у их нового мирового порядка".
"Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое", — объяснил Фергюсон.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
2 февраля, 23:09
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.
Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина
1 февраля, 02:11
 
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