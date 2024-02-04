https://ria.ru/20240204/volodin-1925299732.html

Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму

Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму - РИА Новости, 04.02.2024

Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:15

2024-02-04T10:15

2024-02-04T10:15

политика

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сергей аксенов (политик)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов. Володин в воскресенье отмечает свое 60-летие. "Благодарю Вячеслава Викторовича (Володина) за помощь в реализации важных для Крыма проектов, за активное участие Госдумы в развитии нашей республики. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России", - написал Аксенов. Глава Крыма назвал Володина авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, обладающим большим управленческим талантом и лидерскими качествами. "Он вносит огромный вклад в решение важнейших государственных задач, в укрепление суверенитета нашей страны", - подчеркнул Аксенов. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Володина настоящим патриотом России, видным государственным и политическим деятелем. "Крымчане высоко ценят внимание, которое Вячеслав Викторович уделяет вопросам развития полуострова", - подчеркнул Константинов, отметив важность выстроенного взаимодействия между парламентом республики и Госдумой в части совершенствования законодательной базы и поддержки крымских законодательных инициатив.

https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html

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политика, россия, вячеслав володин, сергей аксенов (политик), владимир константинов, госдума рф