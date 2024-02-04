https://ria.ru/20240204/volodin-1925299732.html
Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму
Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму - РИА Новости, 04.02.2024
Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:15
2024-02-04T10:15
2024-02-04T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов. Володин в воскресенье отмечает свое 60-летие. "Благодарю Вячеслава Викторовича (Володина) за помощь в реализации важных для Крыма проектов, за активное участие Госдумы в развитии нашей республики. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России", - написал Аксенов. Глава Крыма назвал Володина авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, обладающим большим управленческим талантом и лидерскими качествами. "Он вносит огромный вклад в решение важнейших государственных задач, в укрепление суверенитета нашей страны", - подчеркнул Аксенов. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Володина настоящим патриотом России, видным государственным и политическим деятелем. "Крымчане высоко ценят внимание, которое Вячеслав Викторович уделяет вопросам развития полуострова", - подчеркнул Константинов, отметив важность выстроенного взаимодействия между парламентом республики и Госдумой в части совершенствования законодательной базы и поддержки крымских законодательных инициатив.
https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html
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политика, россия, вячеслав володин, сергей аксенов (политик), владимир константинов, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Госдума РФ
Аксенов поблагодарил Володина за помощь Крыму
Аксенов поблагодарил Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram
поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за помощь в реализации важных для Крыма проектов.
Володин в воскресенье отмечает свое 60-летие.
Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
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"Благодарю Вячеслава Викторовича (Володина) за помощь в реализации важных для Крыма проектов, за активное участие Госдумы в развитии нашей республики. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России", - написал Аксенов.
Глава Крыма назвал Володина авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, обладающим большим управленческим талантом и лидерскими качествами.
"Он вносит огромный вклад в решение важнейших государственных задач, в укрепление суверенитета нашей страны", - подчеркнул Аксенов.
В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов
назвал Володина настоящим патриотом России, видным государственным и политическим деятелем.
"Крымчане высоко ценят внимание, которое Вячеслав Викторович уделяет вопросам развития полуострова", - подчеркнул Константинов, отметив важность выстроенного взаимодействия между парламентом республики и Госдумой в части совершенствования законодательной базы и поддержки крымских законодательных инициатив.
Биография Вячеслава Володина