https://ria.ru/20240204/volodin-1924990482.html

Биография Вячеслава Володина

Биография Вячеслава Володина - РИА Новости, 04.02.2024

Биография Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:19

2024-02-04T00:19

2024-02-04T00:19

справки

саратовская область

вячеслав володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.В 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина (ныне – в составе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) по специальности "инженер-механик". В 1995 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), получив специальность "юрист". Профессор, доктор юридических наук (1996).В 1990-1993 годах – депутат Саратовского городского и Саратовского областного Советов народных депутатов, заместитель главы администрации Саратова.В 1994-1999 годах – заместитель председателя Саратовской областной Думы, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Саратовской области.В 1993-2000 годах работал в Поволжском кадровом центре (с 1995 года – Поволжская академия государственной службы, с 2002 года – Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина, с 2010 года – в составе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в качестве Поволжского института управления имени П.А. Столыпина): профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, проректор.В феврале 1999 года переехал в Москву, участвовал в создании бизнес-структур.В декабре 1999 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. С сентября 2001 года – руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" в Госдуме третьего созыва.В декабре 2003 года избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 156 (Балаковский избирательный округ Саратовской области). В 2007 году переизбран в Госдуму. Был заместителем председателя Госдумы, первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия".С апреля 2005 года по 2010 год – секретарь президиума генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".В 2009-2010 годах был заведующим кафедрой государственного строительства факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.21 октября 2010 года указом президента РФ Вячеслав Володин был назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Российской Федерации. C 27 декабря 2011 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ. С 5 октября 2016 года по 12 октября 2021 года – председатель Государственной Думы седьмого созыва. 12 октября 2021 года Вячеслав Володин был избран председателем Государственной Думы восьмого созыва. С ноября 2016 года занимает пост председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ, с декабря 2016 года – председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Член Государственного Совета РФ, Совета Безопасности РФ. Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Заслуженный юрист Российской Федерации (2009). Награжден орденом Дружбы (1997), орденом Почета (2003), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2012) степеней, медалью Анатолия Кони (2009), медалью Примакова (2018). У Вячеслава Володина четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, саратовская область, вячеслав володин