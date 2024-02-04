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Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии - РИА Новости, 04.02.2024
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22:23 04.02.2024 (обновлено: 23:36 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/vertolet-1925373000.html
Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии
Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии - РИА Новости, 04.02.2024
Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии
Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находятся три члена экипажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T22:23
2024-02-04T23:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ан-26
онежское озеро
прионежский район
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находятся три члена экипажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия. На борту три члена экипажа", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, группа спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах выехала к месту предполагаемого нахождения воздушного судна.Самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту привели в готовность, добавили в министерстве.В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил, что в Карелию готовы вылететь вертолеты Ми-8 из Твери и подмосковного Жуковского.
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россия
онежское озеро
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ан-26, онежское озеро, прионежский район, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ан-26, Онежское озеро, Прионежский район, Происшествия
Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии

Вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗима в Карелии
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© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии, на борту находятся три члена экипажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия. На борту три члена экипажа", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, группа спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах выехала к месту предполагаемого нахождения воздушного судна.
Самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту привели в готовность, добавили в министерстве.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил, что в Карелию готовы вылететь вертолеты Ми-8 из Твери и подмосковного Жуковского.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШАн-26Онежское озероПрионежский районПроисшествия
 
 
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