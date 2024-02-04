https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС - РИА Новости, 04.02.2024
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:05
2024-02-04T19:05
2024-02-04T19:58
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT."Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. <…> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это", — цитирует его Hirado.При этом Будапешт не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ, добавил министр.Ранее в четверг все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении киевским властям 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.Издание Politico со ссылкой на источники писало, что премьер-министр страны Виктор Орбан согласился на предоставление средств бывшей советской республике после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.Как заявил сам Орбан, Будапешт получил гарантии, что его неразмороженные деньги из фондов ЕС не направят Украине. По его словам, он также согласился на предложение союза создать механизм проверки разумного использования выделенных киевскому режиму средств.Венгрия с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Украине. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины, виктор орбан, будапешт, джорджа мелони
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан, Будапешт, Джорджа Мелони
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Венгрия отказалась блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT
.
"Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. <…> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это", — цитирует его Hirado.
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ЕС создал внебюджетный Европейский фонд мира в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить около 5,7 миллиарда евро до 2027 года, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран союза на военную поддержку Украины.
При этом Будапешт не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ
, добавил министр.
Ранее в четверг все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении киевским властям 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Издание Politico со ссылкой на источники писало, что премьер-министр страны Виктор Орбан согласился на предоставление средств бывшей советской республике после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии
Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона
.
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Как заявил сам Орбан, Будапешт получил гарантии, что его неразмороженные деньги из фондов ЕС не направят Украине. По его словам, он также согласился на предложение союза создать механизм проверки разумного использования выделенных киевскому режиму средств.
Венгрия с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Украине. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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