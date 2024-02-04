Рейтинг@Mail.ru
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 04.02.2024 (обновлено: 19:58 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС - РИА Новости, 04.02.2024
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС
Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:05
2024-02-04T19:58
в мире
венгрия
украина
брюссель
петер сийярто
евросоюз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925354667_0:20:3078:1751_1920x0_80_0_0_36edd45a83a8cd4059a2c495a295b5a8.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT."Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. &lt;…&gt; Но мы не можем и не будем мешать другим делать это", — цитирует его Hirado.При этом Будапешт не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ, добавил министр.Ранее в четверг все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении киевским властям 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.Издание Politico со ссылкой на источники писало, что премьер-министр страны Виктор Орбан согласился на предоставление средств бывшей советской республике после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.Как заявил сам Орбан, Будапешт получил гарантии, что его неразмороженные деньги из фондов ЕС не направят Украине. По его словам, он также согласился на предложение союза создать механизм проверки разумного использования выделенных киевскому режиму средств.Венгрия с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Украине. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
венгрия
украина
брюссель
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925354667_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1d8b620e18106e8e071881fad9c24031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины, виктор орбан, будапешт, джорджа мелони
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан, Будапешт, Джорджа Мелони
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС

Венгрия отказалась блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС

© AFP 2024 / Sergei SupinskyВоеннослужащие ВСУ принимают военную помощь
Военнослужащие ВСУ принимают военную помощь - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AFP 2024 / Sergei Supinsky
Военнослужащие ВСУ принимают военную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венгрия не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.
"Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия. <…> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это", — цитирует его Hirado.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"В пользу России". В США неожиданно отреагировали на решение ЕС по Украине
2 февраля, 18:37

ЕС создал внебюджетный Европейский фонд мира в марте 2021 года. В его рамках планировалось распределить около 5,7 миллиарда евро до 2027 года, но большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран союза на военную поддержку Украины.

При этом Будапешт не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ, добавил министр.
Ранее в четверг все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении киевским властям 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Издание Politico со ссылкой на источники писало, что премьер-министр страны Виктор Орбан согласился на предоставление средств бывшей советской республике после долгих уговоров со стороны главы правительства Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
1 февраля, 15:13
Как заявил сам Орбан, Будапешт получил гарантии, что его неразмороженные деньги из фондов ЕС не направят Украине. По его словам, он также согласился на предложение союза создать механизм проверки разумного использования выделенных киевскому режиму средств.
Венгрия с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Украине. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаБрюссельПетер СийяртоЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВиктор ОрбанБудапештДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала