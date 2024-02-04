https://ria.ru/20240204/velikobritaniya-1925339231.html
В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне
В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне - РИА Новости, 04.02.2024
В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне
Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:51
2024-02-04T16:51
2024-02-04T16:51
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, говорится в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании. "Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего "предложения" для военнослужащих... перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Палаты представителей Великобритании. Кроме того, авторы доклада пришли к выводу, что готовности к тотальной и длительной войне уделяется недостаточно внимания, которого она требует. При это высокие темпы нынешних военных операций и "неослабевающее давление" на армию уже привели к снижению возможностей удерживать сотрудников, что усугубляется периодом низкого набора персонала, тем самым "создавая порочный круг". "В результате, по мнению комитета, неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", - резюмируют авторы доклада. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, великобритания
В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне
Армия Британии не готова к масштабной и длительной войне из-за кадрового голода
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, говорится в докладе
комитета обороны при правительстве Великобритании.
"Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего "предложения" для военнослужащих... перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Палаты представителей Великобритании.
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Кроме того, авторы доклада пришли к выводу, что готовности к тотальной и длительной войне уделяется недостаточно внимания, которого она требует. При это высокие темпы нынешних военных операций и "неослабевающее давление" на армию уже привели к снижению возможностей удерживать сотрудников, что усугубляется периодом низкого набора персонала, тем самым "создавая порочный круг".
«
"В результате, по мнению комитета, неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", - резюмируют авторы доклада.
Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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