https://ria.ru/20240204/velikobritaniya-1925339231.html

В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне

В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне - РИА Новости, 04.02.2024

В Британии заявили, что армия не готова к потенциальной масштабной войне

Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:51

2024-02-04T16:51

2024-02-04T16:51

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, говорится в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании. "Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего "предложения" для военнослужащих... перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Палаты представителей Великобритании. Кроме того, авторы доклада пришли к выводу, что готовности к тотальной и длительной войне уделяется недостаточно внимания, которого она требует. При это высокие темпы нынешних военных операций и "неослабевающее давление" на армию уже привели к снижению возможностей удерживать сотрудников, что усугубляется периодом низкого набора персонала, тем самым "создавая порочный круг". "В результате, по мнению комитета, неудивительно, что больше людей покидают вооруженные силы, чем присоединяются к ним", - резюмируют авторы доклада. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html

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