Шестимиллионный посетитель побывал на выставке "Россия" на ВДНХ
Выставку "Россия" на ВДНХ за три месяца посетили шесть миллионов человек
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Города для жизни сбываются" на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Павильон "Города для жизни сбываются" на выставке-форуме "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шесть миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ за три месяца работы, сообщили организаторы.
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"Четвертого февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой", — говорится в релизе.
По словам организаторов, гости получили подарок от дирекции выставки и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Кроме того, Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.
В пресс-службе выставки рассказали, что в Москве семья живет четыре года. До этого они проживали в Красноярском крае и Хакасии, сам Дмитрий родился в Забайкальском крае и работает в сфере финансов.
Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что шестимиллионный посетитель пришел на выставку ровно спустя три месяца после ее открытия.
"Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион", — заявила она.
Пятимиллионный гость побывал на выставке в середине января. Им оказалась семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Ей и ее родителям вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.