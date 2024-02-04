https://ria.ru/20240204/vdnkh-1925336844.html

Шестимиллионный посетитель побывал на выставке "Россия" на ВДНХ

Шестимиллионный посетитель побывал на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.02.2024

Шестимиллионный посетитель побывал на выставке "Россия" на ВДНХ

Шесть миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ за три месяца работы, сообщили организаторы. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:24

2024-02-04T16:24

2024-02-04T16:57

выставка-форум "россия"

общество

москва

салехард

север

дед мороз

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Шесть миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ за три месяца работы, сообщили организаторы. "Четвертого февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой", — говорится в релизе.По словам организаторов, гости получили подарок от дирекции выставки и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Кроме того, Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников. В пресс-службе выставки рассказали, что в Москве семья живет четыре года. До этого они проживали в Красноярском крае и Хакасии, сам Дмитрий родился в Забайкальском крае и работает в сфере финансов.Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что шестимиллионный посетитель пришел на выставку ровно спустя три месяца после ее открытия. "Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион", — заявила она. Пятимиллионный гость побывал на выставке в середине января. Им оказалась семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Ей и ее родителям вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925231688.html

москва

салехард

север

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общество, москва, салехард, север, дед мороз