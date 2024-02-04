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Рогов раскрыл темное прошлое украинского главы запорожской администрации - РИА Новости, 04.02.2024
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23:20 04.02.2024 (обновлено: 23:22 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925376519.html
Рогов раскрыл темное прошлое украинского главы запорожской администрации
Рогов раскрыл темное прошлое украинского главы запорожской администрации - РИА Новости, 04.02.2024
Рогов раскрыл темное прошлое украинского главы запорожской администрации
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T23:20
2024-02-04T23:22
запорожье
запорожская область
россия
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова новым главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее о многом прозвище "Белоснежка", и ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ*-повестки и активного участия в организации наркотрафика", - сказал Рогов РИА Новости. "Кадровые решения Зеленского сродни заезженному анекдоту о плохо работающем коллективе лиц с заниженной социальной ответственностью. Какие бы Зеленский не принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов", - добавил он. Рогов подчеркнул, что десять лет назад Федоров присутствовал на пророссийском митинге в Мелитополе, но потом занял "откровенную укранацистскую позицию". "Могу посоветовать Федорову успеть сделать хоть что-то полезное и правильное в своей жизни - на новой должности максимально способствовать возвращению города Запорожья в родную гавань - Россию", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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запорожье, запорожская область, россия, владимир зеленский, владимир рогов, в мире
Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Рогов раскрыл темное прошлое украинского главы запорожской администрации

Рогов: назначенный Зеленским глава запорожской администрации известен коррупцией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что назначенный главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещена в РФ).
Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова новым главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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"Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее о многом прозвище "Белоснежка", и ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ*-повестки и активного участия в организации наркотрафика", - сказал Рогов РИА Новости.
"Кадровые решения Зеленского сродни заезженному анекдоту о плохо работающем коллективе лиц с заниженной социальной ответственностью. Какие бы Зеленский не принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов", - добавил он.
Рогов подчеркнул, что десять лет назад Федоров присутствовал на пророссийском митинге в Мелитополе, но потом занял "откровенную укранацистскую позицию".
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"Могу посоветовать Федорову успеть сделать хоть что-то полезное и правильное в своей жизни - на новой должности максимально способствовать возвращению города Запорожья в родную гавань - Россию", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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ЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговВ мире
 
 
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