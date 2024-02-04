В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ
Чернев назвал ситуацию на поле боя из-за нехватки боеприпасов у ВСУ критической
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Рады Егор Чернев заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
"Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов", - сказал Чернев.
Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что палата на следующей неделе рассмотрит проект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи ВСУ и проголосует по нему. Документ предполагает, что Израиль получит доппомощь в размере 17,6 миллиарда долларов до 30 сентября 2024 года.
Администрация Байдена несколько месяцев назад направила на Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В совокупности администрация хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов.
Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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