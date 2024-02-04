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В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 04.02.2024 (обновлено: 17:18 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925338207.html
В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ
В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ
Депутат Рады Егор Чернев заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:35
2024-02-04T17:18
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верховная рада украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Рады Егор Чернев заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов."Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов", - сказал Чернев. Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что палата на следующей неделе рассмотрит проект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи ВСУ и проголосует по нему. Документ предполагает, что Израиль получит доппомощь в размере 17,6 миллиарда долларов до 30 сентября 2024 года. Администрация Байдена несколько месяцев назад направила на Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В совокупности администрация хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов. Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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украина, сша, нато, евросоюз, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, НАТО, Евросоюз, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

Чернев назвал ситуацию на поле боя из-за нехватки боеприпасов у ВСУ критической

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Рады Егор Чернев заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
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"Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов", - сказал Чернев.
Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что палата на следующей неделе рассмотрит проект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи ВСУ и проголосует по нему. Документ предполагает, что Израиль получит доппомощь в размере 17,6 миллиарда долларов до 30 сентября 2024 года.
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Администрация Байдена несколько месяцев назад направила на Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В совокупности администрация хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов.
Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАНАТОЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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