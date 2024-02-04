На Украине задержали мужчин-призывников, пытавшихся уплыть в Венгрию
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин при попытке уплыть в Венгрию
© ДПСУ Задержанные мужчины-призывники, пытавшиеся уплыть в Венгрию
© ДПСУ
Задержанные мужчины-призывники, пытавшиеся уплыть в Венгрию
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в воскресенье в Telegram-канале о задержании пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса.
"Житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его "компаньонам", жителям Киевской и Львовской областей, назначили цену в 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов. Еще двое подельников, жители Харьковской и Тернопольской областей, не знали сколько должны были заплатить за свое путешествие, поскольку с организаторами об условиях их вояжа с вероятным смертельным финалом, договаривались их мамочки, которые сейчас находятся за границей. Всех пятерых объединяла одна цель – незаконное пересечение границы с Венгрией", - говорится в сообщении госпогранслужбы.
По данным госпогранслужбы, мужчины познакомились с организатором поездок в интернете. По прибытию в Закарпатскую область их усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее им предоставили резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку. За 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники.
Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение по статьям "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.