https://ria.ru/20240204/ukraina-1925331974.html

На Украине задержали мужчин-призывников, пытавшихся уплыть в Венгрию

На Украине задержали мужчин-призывников, пытавшихся уплыть в Венгрию - РИА Новости, 04.02.2024

На Украине задержали мужчин-призывников, пытавшихся уплыть в Венгрию

Госпогранслужба Украины сообщила в воскресенье в Telegram-канале о задержании пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:07

2024-02-04T16:07

2024-02-04T16:08

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в воскресенье в Telegram-канале о задержании пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. "Житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его "компаньонам", жителям Киевской и Львовской областей, назначили цену в 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов. Еще двое подельников, жители Харьковской и Тернопольской областей, не знали сколько должны были заплатить за свое путешествие, поскольку с организаторами об условиях их вояжа с вероятным смертельным финалом, договаривались их мамочки, которые сейчас находятся за границей. Всех пятерых объединяла одна цель – незаконное пересечение границы с Венгрией", - говорится в сообщении госпогранслужбы. По данным госпогранслужбы, мужчины познакомились с организатором поездок в интернете. По прибытию в Закарпатскую область их усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее им предоставили резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку. За 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники. Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение по статьям "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного порядка и государственной границы". Дела направлены в суд. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925231366.html

https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, тернопольская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пограничная служба украины