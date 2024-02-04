https://ria.ru/20240204/ukraina-1925320924.html

Украинский производитель стали заявил о кризисных мерах после взрывов

Украинский производитель стали заявил о кризисных мерах после взрывов - РИА Новости, 04.02.2024

Украинский производитель стали заявил о кризисных мерах после взрывов

Крупнейший на Украине производитель стали – криворожский завод "Арселор Миттал" – заявил о "кризисных действиях" на комбинате после взрывов, сообщает... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:37

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александр вилкул

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Крупнейший на Украине производитель стали – криворожский завод "Арселор Миттал" – заявил о "кризисных действиях" на комбинате после взрывов, сообщает представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш. В субботу утром Кривой Рог уже оставался без электричества и водоснабжения после поражения объекта энергетической инфраструктуры. Вскоре после того, как власти отчитались о восстановлении энерго- и водоснабжения, в регионе вновь была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщили о новых взрывах в городе. "На комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог"… были определенные кризисные действия, которые должны были выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии (после взрывов – ред.)", - приводит слова Гайдаша украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.

https://ria.ru/20240123/ukrenergo-1923038482.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

украина

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в мире, украина, кривой рог, александр вилкул