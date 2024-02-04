https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных, пишет сербское... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:05
2024-02-04T11:05
2024-02-04T12:14
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ил-76
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных, пишет сербское издание Politika. "Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении", — говорится в публикации.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально украинские власти говорят о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из числа международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html
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в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, россия, владимир зеленский, валерий залужный
В мире, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
Politika: Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил-76