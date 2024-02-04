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СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 04.02.2024
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11:05 04.02.2024 (обновлено: 12:14 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76 - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных, пишет сербское... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:05
2024-02-04T12:14
в мире
белгородская область
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
россия
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных, пишет сербское издание Politika. "Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении", — говорится в публикации.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально украинские власти говорят о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из числа международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html
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в мире, белгородская область, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, россия, владимир зеленский, валерий залужный
В мире, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76

Politika: Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных, пишет сербское издание Politika.
"Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, "прикрывая" ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении", — говорится в публикации.
Обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 12:53
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально украинские власти говорят о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из числа международных организаций пока нет.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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1 февраля, 13:13
 
В миреБелгородская областьВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
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