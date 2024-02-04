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Будущее России. Названы последствия поражения Украины - РИА Новости, 04.02.2024
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10:21 04.02.2024 (обновлено: 18:53 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925300931.html
Будущее России. Названы последствия поражения Украины
Будущее России. Названы последствия поражения Украины - РИА Новости, 04.02.2024
Будущее России. Названы последствия поражения Украины
Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:21
2024-02-04T18:53
украина
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
марк милли
нато
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape."Признание падения Украины будет иметь множество последствий: это будет означать признание уязвимости НАТО", — отметил эксперт.Фиори назвал четыре итога подобного развития событий. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиапространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
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украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, марк милли, нато
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марк Милли, НАТО
Будущее России. Названы последствия поражения Украины

Профессор Фиори заявил, что признание поражения Украины покажет слабость НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape.
"Признание падения Украины будет иметь множество последствий: это будет означать признание уязвимости НАТО", — отметил эксперт.
Фиори назвал четыре итога подобного развития событий. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиапространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
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