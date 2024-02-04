Будущее России. Названы последствия поражения Украины
Профессор Фиори заявил, что признание поражения Украины покажет слабость НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape.
"Признание падения Украины будет иметь множество последствий: это будет означать признание уязвимости НАТО", — отметил эксперт.
Фиори назвал четыре итога подобного развития событий. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиапространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.