https://ria.ru/20240204/ukraina-1925300931.html

Будущее России. Названы последствия поражения Украины

Будущее России. Названы последствия поражения Украины - РИА Новости, 04.02.2024

Будущее России. Названы последствия поражения Украины

Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:21

2024-02-04T10:21

2024-02-04T18:53

украина

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

марк милли

нато

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поражение Украины покажет уязвимость НАТО и приведет к концу мирового порядка во главе с Западом, такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape."Признание падения Украины будет иметь множество последствий: это будет означать признание уязвимости НАТО", — отметил эксперт.Фиори назвал четыре итога подобного развития событий. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиапространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Ранее генерал Марк Милли, ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

украина

россия

москва

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украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, марк милли, нато