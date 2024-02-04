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Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения
Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения - РИА Новости, 04.02.2024
Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения
Произошедший в работе приложения украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T01:11
2024-02-04T01:11
2024-02-04T01:55
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михаил федоров
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Произошедший в работе приложения украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее украинское издание "Новости.лайв" сообщало, что сбой произошел в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". "Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов", - заявил Федоров, его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как отмечает издание со ссылкой на заявление Федорова, мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз. "Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - добавил он. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза.
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925217195.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, технологии, михаил федоров, европейский вещательный союз
В мире, Украина, Технологии, Михаил Федоров, Европейский вещательный союз
Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения
Минцифры: украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Произошедший в работе приложения украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее украинское издание "Новости.лайв" сообщало, что сбой произошел в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение".
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"Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов", - заявил Федоров, его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Как отмечает издание со ссылкой на заявление Федорова, мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз.
"Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - добавил он.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза
.
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