https://ria.ru/20240204/ukraina-1925275926.html

Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения

Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения - РИА Новости, 04.02.2024

Украинские госуслуги не справились с рекордным трафиком из-за Евровидения

Произошедший в работе приложения украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T01:11

2024-02-04T01:11

2024-02-04T01:55

в мире

украина

технологии

михаил федоров

европейский вещательный союз

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Произошедший в работе приложения украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") вызван рекордным числом пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее украинское издание "Новости.лайв" сообщало, что сбой произошел в работе "Дии" после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". "Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дие" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов", - заявил Федоров, его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Как отмечает издание со ссылкой на заявление Федорова, мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз. "Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - добавил он. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза.

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925217195.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924998980.html

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в мире, украина, технологии, михаил федоров, европейский вещательный союз