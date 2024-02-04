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СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии - РИА Новости, 04.02.2024
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16:10 04.02.2024
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СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии
СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии
Сценарий проходящих учений сил самообороны Японии и ВС США "Keen Edge" впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетической страны-врага, сообщает... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:10
2024-02-04T16:10
в мире
китай
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ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Сценарий проходящих учений сил самообороны Японии и ВС США "Keen Edge" впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетической страны-врага, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Учения, в которых в этом году впервые также принимает участие Австралия, проходят с 1 по 8 февраля. В ходе учений, которые представляют собой компьютерную симуляцию на случай чрезвычайной ситуации на Тайване, будет совершенствоваться взаимодействие подразделений стран-участниц, отрабатываться практические действия системы командования и контроля при "динамическом сценарии", а также будет проведена проверка работы систем связи в различных географических районах региона. Ранее, отмечает агентство, США и Япония использовали неоднозначные названия и географические карты, которые несколько отличаются от реальных. Однако в этом году гипотетическим страной-врагом был отчетливо обозначен Китай. Также использовались карты, основанные на реальных. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей на тот момент пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, сша, тайвань, япония
В мире, Китай, США, Тайвань, Япония
СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии

Киодо: на учениях США и Японии впервые прямо обозначили Китай как страну-врага

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 фев - РИА Новости. Сценарий проходящих учений сил самообороны Японии и ВС США "Keen Edge" впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетической страны-врага, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Учения, в которых в этом году впервые также принимает участие Австралия, проходят с 1 по 8 февраля. В ходе учений, которые представляют собой компьютерную симуляцию на случай чрезвычайной ситуации на Тайване, будет совершенствоваться взаимодействие подразделений стран-участниц, отрабатываться практические действия системы командования и контроля при "динамическом сценарии", а также будет проведена проверка работы систем связи в различных географических районах региона.
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Ранее, отмечает агентство, США и Япония использовали неоднозначные названия и географические карты, которые несколько отличаются от реальных. Однако в этом году гипотетическим страной-врагом был отчетливо обозначен Китай. Также использовались карты, основанные на реальных.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей на тот момент пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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