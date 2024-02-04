https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925288353.html

В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие

В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие - РИА Новости, 04.02.2024

В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие

Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:24

2024-02-04T08:24

2024-02-04T08:24

в мире

газиантеп

турция

хатай (провинция)

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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. "Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22.49 субботы (время совпадает с мск). Два пилота погибли, техник ранен", - написал министр. Он пожелал выздоровления полицейскому. Причины аварии министр не уточнил.

https://ria.ru/20240123/vertolet-1922975747.html

газиантеп

турция

хатай (провинция)

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в мире, газиантеп, турция, хатай (провинция)