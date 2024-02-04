https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925288353.html
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие - РИА Новости, 04.02.2024
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
в мире
газиантеп
турция
хатай (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. "Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22.49 субботы (время совпадает с мск). Два пилота погибли, техник ранен", - написал министр. Он пожелал выздоровления полицейскому. Причины аварии министр не уточнил.
https://ria.ru/20240123/vertolet-1922975747.html
газиантеп
турция
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, газиантеп, турция, хатай (провинция)
В мире, Газиантеп, Турция, Хатай (провинция)
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
При крушении вертолета в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота