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В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие - РИА Новости, 04.02.2024
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08:24 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925288353.html
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие - РИА Новости, 04.02.2024
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:24
2024-02-04T08:24
в мире
газиантеп
турция
хатай (провинция)
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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. "Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22.49 субботы (время совпадает с мск). Два пилота погибли, техник ранен", - написал министр. Он пожелал выздоровления полицейскому. Причины аварии министр не уточнил.
https://ria.ru/20240123/vertolet-1922975747.html
газиантеп
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в мире, газиантеп, турция, хатай (провинция)
В мире, Газиантеп, Турция, Хатай (провинция)
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие

При крушении вертолета в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны, погибли два пилота, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.
"Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22.49 субботы (время совпадает с мск). Два пилота погибли, техник ранен", - написал министр.
Он пожелал выздоровления полицейскому. Причины аварии министр не уточнил.
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В миреГазиантепТурцияХатай (провинция)
 
 
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