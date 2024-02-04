https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html

Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана

Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана - РИА Новости, 04.02.2024

Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана

Армия Центрально-Африканской Республики при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана, сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T23:08

2024-02-04T23:08

2024-02-04T23:59

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Армия Центрально-Африканской Республики при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана, сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги."В посольстве эту информацию подтверждают", — сказали в дипмиссии.Ранее в воскресенье об этом также писали местные СМИ. По данным радиостанции Lengo Songo, все произошло рядом с горнодобывающем объектом в деревне Мамун на севере республики. Отмечается, что при отражении атаки удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу Б-13.Как заявлял бывший посол России в Банги Владимир Титоренко, в ЦАР присутствуют российские инструкторы, занимающиеся подготовкой военнослужащих правительственной армии. Они находятся в стране с уведомлением Совета Безопасности ООН и санкционного комитета. В конце июня прошлого года глава МИД Сергей Лавров сообщил, что их работа в африканской стране продолжится.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html

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в мире, россия, цар, судан, владимир титоренко (посол россии в цар ), сергей лавров, оон, банги