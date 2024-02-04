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Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров - РИА Новости, 04.02.2024
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21:59 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/tranzit-1925370788.html
Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров
Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров - РИА Новости, 04.02.2024
Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров
Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:59
2024-02-04T21:59
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию республики, сообщил чиновник на платформе X. "Сегодня я начал контроль на пограничном переходе в Дорохуске. Я уже провел первую проверку документов, которые указывают, какие товары въезжают через этот пограничный переход транзитом в Польшу", - написал Колодзейчак. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу. "У меня уже есть первые выводы: очень много товаров, которые въезжают в Польшу и якобы едут в Литву, Латвию или Эстонию. Есть очень высокая вероятность того, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу. Здесь (на границе – ред.) четко видно, сколько этих продуктов. Для меня это также первые выводы о том, каким образом проверять автомобили, которые могут поехать туда и вернуться. Нужно полностью исключить такие подозрения", - сказал замминистра. Он добавил, что также провел проверку сахара, прибывающего в Польшу с Украины. "Мы открыли вагоны с сахаром, которые въезжают в Польшу. Мое мнение по этому вопросу является конкретным, и я представлю его премьер – министру Дональду Туску в ближайшие дни, ( о том - ред.) что делать с сахаром, который въезжает в Польшу, чтобы максимально ограничить прибытие этого сахара", - написал чиновник. "Я видел счета-фактуры, цены на самом деле очень низкие, что меня глубоко озадачивает", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html
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польша, украина, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), литва
Польша, Украина, Дональд Туск, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Литва
Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров

Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских продуктов

© Depositphotos.com / rognarПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Depositphotos.com / rognar
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию республики, сообщил чиновник на платформе X.
"Сегодня я начал контроль на пограничном переходе в Дорохуске. Я уже провел первую проверку документов, которые указывают, какие товары въезжают через этот пограничный переход транзитом в Польшу", - написал Колодзейчак.
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По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу. "У меня уже есть первые выводы: очень много товаров, которые въезжают в Польшу и якобы едут в Литву, Латвию или Эстонию. Есть очень высокая вероятность того, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу. Здесь (на границе – ред.) четко видно, сколько этих продуктов. Для меня это также первые выводы о том, каким образом проверять автомобили, которые могут поехать туда и вернуться. Нужно полностью исключить такие подозрения", - сказал замминистра.
Он добавил, что также провел проверку сахара, прибывающего в Польшу с Украины. "Мы открыли вагоны с сахаром, которые въезжают в Польшу. Мое мнение по этому вопросу является конкретным, и я представлю его премьер – министру Дональду Туску в ближайшие дни, ( о том - ред.) что делать с сахаром, который въезжает в Польшу, чтобы максимально ограничить прибытие этого сахара", - написал чиновник.
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"Я видел счета-фактуры, цены на самом деле очень низкие, что меня глубоко озадачивает", - добавил он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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