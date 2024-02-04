Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских товаров
Польский замминистра начал лично контролировать транзит украинских продуктов
© Depositphotos.com / rognarПольша
© Depositphotos.com / rognar
Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию республики, сообщил чиновник на платформе X.
"Сегодня я начал контроль на пограничном переходе в Дорохуске. Я уже провел первую проверку документов, которые указывают, какие товары въезжают через этот пограничный переход транзитом в Польшу", - написал Колодзейчак.
По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу. "У меня уже есть первые выводы: очень много товаров, которые въезжают в Польшу и якобы едут в Литву, Латвию или Эстонию. Есть очень высокая вероятность того, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу. Здесь (на границе – ред.) четко видно, сколько этих продуктов. Для меня это также первые выводы о том, каким образом проверять автомобили, которые могут поехать туда и вернуться. Нужно полностью исключить такие подозрения", - сказал замминистра.
Он добавил, что также провел проверку сахара, прибывающего в Польшу с Украины. "Мы открыли вагоны с сахаром, которые въезжают в Польшу. Мое мнение по этому вопросу является конкретным, и я представлю его премьер – министру Дональду Туску в ближайшие дни, ( о том - ред.) что делать с сахаром, который въезжает в Польшу, чтобы максимально ограничить прибытие этого сахара", - написал чиновник.
"Я видел счета-фактуры, цены на самом деле очень низкие, что меня глубоко озадачивает", - добавил он.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.