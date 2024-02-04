https://ria.ru/20240204/svo-1925316004.html

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.02.2024

Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:34

2024-02-04T13:34

2024-02-04T14:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировке войск "Центр" удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах. ВСУ потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка отбила две атаки 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Красное и Ленинское (ДНР), нанесла поражение 22-й, 93-й механизированным и 80-й десантно-штурмовой бригадам в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов (ДНР). В районе города Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады.Потери противника:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Угледара и Урожайного (ДНР). Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения поразили живую силу и технику 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы противника в районах сел Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка.Потери ВСУ составили:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. В Днепропетровской области уничтожен склад горючего. Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925282455.html

https://ria.ru/20240204/ugroza-1925278589.html

https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область