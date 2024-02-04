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Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 04.02.2024 (обновлено: 14:48 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/svo-1925316004.html
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:34
2024-02-04T14:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировке войск "Центр" удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах. ВСУ потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка отбила две атаки 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Красное и Ленинское (ДНР), нанесла поражение 22-й, 93-й механизированным и 80-й десантно-штурмовой бригадам в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов (ДНР). В районе города Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады.Потери противника:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Угледара и Урожайного (ДНР). Там уничтожены:Запорожское направлениеРоссийские подразделения поразили живую силу и технику 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы противника в районах сел Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка.Потери ВСУ составили:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. В Днепропетровской области уничтожен склад горючего. Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении

МО: ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы в зоне спецоперации
Российские артиллеристы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские артиллеристы в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери украинской армии составили:
  • около 30 человек убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • САУ Krab польского производства;
  • американская артсистема М777.
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Вчера, 06:01

Краснолиманское направление

Группировке войск "Центр" удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах.
ВСУ потеряли:
  • примерно 120 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Вчера, 05:03

Донецкое направление

Южная группировка отбила две атаки 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Красное и Ленинское (ДНР), нанесла поражение 22-й, 93-й механизированным и 80-й десантно-штурмовой бригадам в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов (ДНР). В районе города Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады.
Потери противника:
  • около 380 солдат;
  • две БМП;
  • три бронеавтомобиля "Козак";
  • шесть пикапов;
  • САУ "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-20 и Д-30.
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Вчера, 04:05

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Угледара и Урожайного (ДНР).
Там уничтожены:
  • примерно 115 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • три автомобиля;
  • две САУ "Акация";
  • орудие Д-20.
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"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
Вчера, 02:10

Запорожское направление

Российские подразделения поразили живую силу и технику 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.
Противник потерял:
  • около 45 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • орудие Д-20;
  • боевую машину РСЗО "Град".
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3 февраля, 20:18

Херсонское направление

В результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы противника в районах сел Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка.
Потери ВСУ составили:
  • примерно 30 солдат;
  • три автомобиля;
  • американская артсистема М777;
  • орудие Д-20.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. В Днепропетровской области уничтожен склад горючего. Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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