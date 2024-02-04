Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
МО: ВС России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы в зоне спецоперации
Российские артиллеристы в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"Активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери украинской армии составили:
- около 30 человек убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- САУ Krab польского производства;
- американская артсистема М777.
Краснолиманское направление
Группировке войск "Центр" удалось улучшить положение по переднему краю, отразив три атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах сел Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, российские подразделения нанесли поражение противнику в Торском (ДНР) и Серебрянском лесничествах.
ВСУ потеряли:
- примерно 120 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- четыре автомобиля.
Донецкое направление
Южная группировка отбила две атаки 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Красное и Ленинское (ДНР), нанесла поражение 22-й, 93-й механизированным и 80-й десантно-штурмовой бригадам в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов (ДНР). В районе города Покровск уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады.
Потери противника:
- около 380 солдат;
- две БМП;
- три бронеавтомобиля "Козак";
- шесть пикапов;
- САУ "Гвоздика";
- две гаубицы Д-20 и Д-30.
Южнодонецкое направление
Там уничтожены:
- примерно 115 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- три автомобиля;
- две САУ "Акация";
- орудие Д-20.
Запорожское направление
Российские подразделения поразили живую силу и технику 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах сел Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.
Противник потерял:
- около 45 военнослужащих;
- два автомобиля;
- орудие Д-20;
- боевую машину РСЗО "Град".
Херсонское направление
В результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы противника в районах сел Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка.
Потери ВСУ составили:
- примерно 30 солдат;
- три автомобиля;
- американская артсистема М777;
- орудие Д-20.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. В Днепропетровской области уничтожен склад горючего. Силы ПВО сбили 97 украинских беспилотников.