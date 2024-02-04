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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки до 120 человек,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:33
2024-02-04T13:33
2024-02-04T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, войска Украины потеряли за сутки до 120 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - отметили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
МО: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении