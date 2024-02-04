От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов
Аксенов: от выполнения задач СВО зависит судьба не только РФ, но и всего мира
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что от выполнения задач специальной военной операции зависит судьба не только России, но и всего мира.
"Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим Президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира", - написал Аксенов по случаю годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
"Несмотря на все лозунги о мире, дальнейшая история показала – западные "партнеры" признают только силу. Так было, есть и будет", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, тогда на встрече лидеров "большой тройки" были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства. Однако "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго.
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"Уже через полгода президент Трумэн намекнул Сталину об испытаниях в США ядерного оружия, а в марте 1946-го прозвучала знаменитая Фултонская речь Черчилля – точка отсчета холодной войны", - подчеркнул Аксенов.
Решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, которая состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты, способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.