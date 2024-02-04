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От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/sudba-1925297970.html
От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов
От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов - РИА Новости, 04.02.2024
От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что от выполнения задач специальной военной операции зависит судьба не только России, но и всего мира. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:54
2024-02-04T09:54
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей аксенов (политик)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что от выполнения задач специальной военной операции зависит судьба не только России, но и всего мира. "Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим Президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира", - написал Аксенов по случаю годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году. "Несмотря на все лозунги о мире, дальнейшая история показала – западные "партнеры" признают только силу. Так было, есть и будет", - подчеркнул Аксенов. По его словам, тогда на встрече лидеров "большой тройки" были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства. Однако "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго. "Уже через полгода президент Трумэн намекнул Сталину об испытаниях в США ядерного оружия, а в марте 1946-го прозвучала знаменитая Фултонская речь Черчилля – точка отсчета холодной войны", - подчеркнул Аксенов. Решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, которая состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты, способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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россия, сша, сергей аксенов (политик), в мире, оон, ялта
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Аксенов (политик), В мире, ООН, Ялта
От выполнения задач СВО зависит судьба всего мира, заявил Аксенов

Аксенов: от выполнения задач СВО зависит судьба не только РФ, но и всего мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram-канале, что от выполнения задач специальной военной операции зависит судьба не только России, но и всего мира.
"Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим Президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира", - написал Аксенов по случаю годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
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Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
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"Несмотря на все лозунги о мире, дальнейшая история показала – западные "партнеры" признают только силу. Так было, есть и будет", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, тогда на встрече лидеров "большой тройки" были выработаны основные принципы послевоенного мироустройства. Однако "сотрудничество и взаимопонимание" продлились недолго.
«
"Уже через полгода президент Трумэн намекнул Сталину об испытаниях в США ядерного оружия, а в марте 1946-го прозвучала знаменитая Фултонская речь Черчилля – точка отсчета холодной войны", - подчеркнул Аксенов.
Решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, которая состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты, способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
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Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы
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