https://ria.ru/20240204/studentki-1925368736.html
Студентки, снявшие видео с порошком и иконой, признали свою вину
Студентки, снявшие видео с порошком и иконой, признали свою вину - РИА Новости, 04.02.2024
Студентки, снявшие видео с порошком и иконой, признали свою вину
Первокурсницы краснодарского института подтвердили следствию подлинность видео с неизвестным порошком и иконой Николая Чудотворца, они раскаиваются в содеянном, РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:30
2024-02-04T21:30
2024-02-04T21:30
происшествия
краснодар
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 4 фев - РИА Новости. Первокурсницы краснодарского института подтвердили следствию подлинность видео с неизвестным порошком и иконой Николая Чудотворца, они раскаиваются в содеянном, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. В пятницу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. Мизулина добавила, что обратится в полицию с просьбой о проведении проверки. УМВД по Краснодару в рамках проверки начало устанавливать личности девушек. "В ходе беседы в присутствии родителей, они подтвердили свое деяние, указанное в видео записи, выложенное в сеть интернет. Вину признают, в содеянном раскаиваются, доставлены в СК Западного округа, для принятия решения", - сообщили в надзорном ведомстве. Отмечается, что также было взято вещество для проведения химического анализа. По данным прокуратуры, девушки учатся на первом курсе Краснодарского кооперативного института, на профилактическом учете не состоят.
https://ria.ru/20240203/magnitogorsk-1925216032.html
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происшествия, краснодар, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Студентки, снявшие видео с порошком и иконой, признали свою вину
Прокуратура: студентки, снявшие видео с порошком и иконой, признали свою вину