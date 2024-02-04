В США рассказали, как Вашингтон подставил важного союзника через Украину
Экономист Вольф: ФРГ лишилась лидерства в Европе без российских энергоресурсов
© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США крайне выгоден украинский конфликт, так как Германия теперь вынуждена закупать у них ресурсы по завышенным ценам, заявил американский экономист, профессор Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works.
"США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объемах. Им это не нужно. <…> Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьет по Европе", — сказал он.
По мнению Вольфа, сейчас в мире существуют два центра власти в лице БРИКС и США. Европа же, главным двигателем которой была Германия, олицетворяющая собой экономику региона, больше не может считаться силой. Все дело в том, продолжил ученый, что немецкая промышленность держалась на российских энергоресурсах.
Таким образом, Европа столкнулась с важным вопросом — какая роль теперь будет отведена ей в новой глобальной экономике, заключил профессор.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, сдерживание и ослабление России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.