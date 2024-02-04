https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925355641.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю - РИА Новости, 04.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю
Украинские войска на херсонском направлении за неделю потеряли до 400 боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:23
2024-02-04T19:23
2024-02-04T19:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
воздушно-космические силы россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска на херсонском направлении за неделю потеряли до 400 боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В результате огневого воздействия в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за последние семь дней общие потери врага в живой силе составили до 400 боевиков", - написал Сальдо. По его словам, в последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций. "Активных действий обескровленный враг не вел, ощущает явный дефицит артиллерийских боеприпасов. В целом тактика боевиков киевского режима сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе для обстрелов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Сальдо. По его словам, военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали наносить удары по противнику в Крынках и на правобережье области. "По местам сосредоточения боевиков и складирования военно-технического имущества наносила удары армейская авиация и самолеты ВКС. По-прежнему продолжают показывать высочайшую эффективность удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Воздушно-космические силы России, Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю
Сальдо: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю