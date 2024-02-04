https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925355641.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю - РИА Новости, 04.02.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 400 военных за неделю

Украинские войска на херсонском направлении за неделю потеряли до 400 боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:23

2024-02-04T19:23

2024-02-04T19:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

воздушно-космические силы россии

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска на херсонском направлении за неделю потеряли до 400 боевиков, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В результате огневого воздействия в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за последние семь дней общие потери врага в живой силе составили до 400 боевиков", - написал Сальдо. По его словам, в последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций. "Активных действий обескровленный враг не вел, ощущает явный дефицит артиллерийских боеприпасов. В целом тактика боевиков киевского режима сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе для обстрелов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Сальдо. По его словам, военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжали наносить удары по противнику в Крынках и на правобережье области. "По местам сосредоточения боевиков и складирования военно-технического имущества наносила удары армейская авиация и самолеты ВКС. По-прежнему продолжают показывать высочайшую эффективность удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, воздушно-космические силы россии, безопасность