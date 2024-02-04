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Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 04.02.2024 (обновлено: 13:44 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316536.html
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.02.2024
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:38
2024-02-04T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ заявило об уничтожении склада горючего ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкТехники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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