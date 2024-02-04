https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316536.html
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.02.2024
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:38
2024-02-04T13:38
2024-02-04T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33dcd69f875c4fae73e4bfab3d26e281.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bef39878add0239a9090ff4e56c240bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области
МО РФ заявило об уничтожении склада горючего ВСУ в Днепропетровской области