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Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.02.2024

Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:38

2024-02-04T13:38

2024-02-04T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили склад горючего украинской армии в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)