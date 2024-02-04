https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925285543.html
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами - РИА Новости, 04.02.2024
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами
Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T06:32
2024-02-04T06:32
2024-02-04T07:52
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии, рассказал РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир". Дымовые снаряды предназначаются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели. "ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки", - рассказал "Ювелир". Он уточнил, что цель использования дыма – помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, также дым армия Киева применяла против минометных расчетов. "Бывало, прилетал на позиции дым, но у нас противогазы есть, люди сразу в противогазы", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html
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ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами
ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском