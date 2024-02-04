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ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:32 04.02.2024 (обновлено: 07:52 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925285543.html
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами - РИА Новости, 04.02.2024
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами
Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T06:32
2024-02-04T07:52
специальная военная операция на украине
донбасс
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии, рассказал РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир". Дымовые снаряды предназначаются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели. "ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки", - рассказал "Ювелир". Он уточнил, что цель использования дыма – помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, также дым армия Киева применяла против минометных расчетов. "Бывало, прилетал на позиции дым, но у нас противогазы есть, люди сразу в противогазы", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html
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донбасс, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами

ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков под Артемовском

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии, рассказал РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир".
Дымовые снаряды предназначаются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели.
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"ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки", - рассказал "Ювелир".
Он уточнил, что цель использования дыма – помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, также дым армия Киева применяла против минометных расчетов.
"Бывало, прилетал на позиции дым, но у нас противогазы есть, люди сразу в противогазы", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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