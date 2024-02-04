https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925285543.html

ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами

ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ пытаются мешать работе минометчиков под Артемовском дымовыми снарядами

Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T06:32

2024-02-04T06:32

2024-02-04T07:52

специальная военная операция на украине

донбасс

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 4 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии, рассказал РИА Новости командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным "Ювелир". Дымовые снаряды предназначаются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта противника. Могут применяться для целеуказания, сигнализации, пристрелки и определения направления и скорости ветра в районе цели. "ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия (ВС РФ) не могла работать, не видели точные наводки", - рассказал "Ювелир". Он уточнил, что цель использования дыма – помешать артиллерии ВС РФ сделать наводку. По словам командира, также дым армия Киева применяла против минометных расчетов. "Бывало, прилетал на позиции дым, но у нас противогазы есть, люди сразу в противогазы", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html

донбасс

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина