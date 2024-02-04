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Артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:01 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925284028.html
Артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила подходящие к позициям ВСУ на Купянском направлении резервы, сорвав ротацию украинских подразделений, сообщили... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T06:01
2024-02-04T06:01
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Артиллерия группировки "Запад" уничтожила подходящие к позициям ВСУ на Купянском направлении резервы, сорвав ротацию украинских подразделений, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 общевойсковой армии &quot;Западной&quot; группировки войск точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на Купянском направлении&quot;, - сообщили в МО РФ.В оборонном ведомстве отметили, что активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ были обнаружены российскими расчетами БПЛА. "За считаные минуты артиллеристы навели орудия на цели и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению бойцов ВСУ. Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Николай Протопопов152-миллиметровая гаубица Д-20
152-миллиметровая гаубица Д-20 - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Николай Протопопов
152-миллиметровая гаубица Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Артиллерия группировки "Запад" уничтожила подходящие к позициям ВСУ на Купянском направлении резервы, сорвав ротацию украинских подразделений, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 общевойсковой армии "Западной" группировки войск точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ были обнаружены российскими расчетами БПЛА.
"За считаные минуты артиллеристы навели орудия на цели и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению бойцов ВСУ. Корректировка огня артиллерийских орудий выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально", - сообщили в Минобороны.
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