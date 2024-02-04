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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:02
2024-02-04T05:02
2024-02-04T09:06
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — сказал он.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта примерно 335 солдат, танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.Кроме того, силы ПВО сбили 14 украинских дронов.По информации Минобороны, за неделю на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 22 украинские атаки и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 2,2 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925282455.html
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клещеевка, россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
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"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — сказал он.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта примерно 335 солдат, танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.
Кроме того, силы ПВО сбили 14 украинских дронов.
По информации Минобороны, за неделю на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 22 украинские атаки и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 2,2 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".
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