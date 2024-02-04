https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283226.html

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T05:02

2024-02-04T05:02

2024-02-04T09:06

специальная военная операция на украине

клещеевка

россия

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — сказал он.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта примерно 335 солдат, танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.Кроме того, силы ПВО сбили 14 украинских дронов.По информации Минобороны, за неделю на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 22 украинские атаки и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 2,2 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925282455.html

клещеевка

россия

донецкая народная республика

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клещеевка, россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность