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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 04.02.2024 (обновлено: 09:06 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283226.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:02
2024-02-04T09:06
специальная военная операция на украине
клещеевка
россия
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.&quot;Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки&quot;, — сказал он.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта примерно 335 солдат, танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.Кроме того, силы ПВО сбили 14 украинских дронов.По информации Минобороны, за неделю на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 22 украинские атаки и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 2,2 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925282455.html
клещеевка
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клещеевка, россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска отбили пять атак ВСУ и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
«

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки", — сказал он.

За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта примерно 335 солдат, танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.
Кроме того, силы ПВО сбили 14 украинских дронов.
По информации Минобороны, за неделю на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 22 украинские атаки и улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили более 2,2 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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